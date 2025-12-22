Baltijas balss logotype
В Германии заявили о «разводе» Европы и США 0 1223

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Германии заявили о «разводе» Европы и США
ФОТО: Global Look Press

Писториус: стратегия нацбезопасности США стала документом о разводе с Европой.

Новая стратегия национальной безопасности США стала «документом о разводе» с Европой. Об этом в интервью газете Zeit заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Если применять обычные критерии политической рациональности, то можно сказать, что это документ о разводе. Потеря Европы стала бы фатальной ошибкой США в области безопасности и внешней политики. Но мы должны серьезно относиться к этой стратегии», — сказал он.

По его словам, переломный момент в отношениях США и Европы наступил задолго до появления этого документа. Писториус напомнил о критике администрацией президента США Дональда Трампа миграционной и экономической политики Европейского союза (ЕС). «Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже высказывался в подобном духе на Мюнхенской конференции по безопасности», — подчеркнул министр.

Ранее Писториус отверг возможность нападения России на НАТО. «Я не верю в такой сценарий. Российское руководство не стремится вести полномасштабную войну против НАТО», — сказал он.

#НАТО #США #Европа #безопасность #критика #Россия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
