Учёные доказали связь между мозгом и большими пальцами

В рамках исследования специалисты проанализировали 94 вида приматов, включая как современные, так и вымершие. Для этого они применили так называемый байесовский филогенетический сравнительный подход, который объединяет историю эволюции со статистическими моделями, позволяющими тестировать взаимосвязи между физическими характеристиками и поведением.

Учёные выявили устойчивую зависимость: у особей с достаточно длинными большими пальцами, обеспечивавшими точный хват, наблюдался более крупный мозг. Это указывает на наличие связи между ловкостью рук и эволюцией мозга по всей родословной приматов — от лемуров до человека.

Авторы работы отметили, что данная корреляция сохраняется даже при исключении данных о людях, что говорит о том, что подобный паттерн не является уникальным для нашего вида.