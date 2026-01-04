Baltijas balss logotype
Из-за изменения климата соус чили теряет остроту 0 47

Дом и сад
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из-за изменения климата соус чили теряет остроту

Производители чили-соусов сталкиваются с серьезными трудностями из-за последствий изменения климата.

Например, сингапурская компания Nanyang Sauce была вынуждена сократить объем производства на 25 % в последнем квартале, что привело к дефициту их продукции в магазинах. Экстремальные погодные условия в регионах, где выращивают перец чили, нарушили цепочки поставок, а главное, повлияли на качество самого перца — он становится менее острым.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировой рынок перца чили оценивается в 9 миллиардов долларов в год, при этом около 70 % поставок обеспечивают азиатские страны. Однако изменение климата, выражающееся в более частых засухах и наводнениях, оказывает негативное влияние на урожайность и качество продукции.

Эксперты предупреждают, что эта тенденция носит долгосрочный характер и затрагивает не только чили, но и другие сельскохозяйственные культуры. Фермеры отмечают, что раньше могли точнее прогнозировать погодные условия и планировать производство, но теперь сталкиваются с растущей непредсказуемостью, которая создает новые риски и препятствия.

Эти изменения требуют адаптации отрасли, включая внедрение устойчивых методов выращивания и более точных систем прогнозирования, чтобы минимизировать влияние климатических факторов на глобальные поставки.

#сельское хозяйство #производство #полезно знать #изменение климата
