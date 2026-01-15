Считается, что Убывающая Луне в Козероге — благоприятный момент для подкормки и удобрения почвы. Агроном Андрей Туманов дает главные рекомендации, как не навредить растениям.

— Начинающим садоводам нужно понять простую мысль: питание растений принципиально отличается от питания человека. Не пытайтесь кормить рассаду «по расписанию» три раза в день — растения редко нуждаются в ежедневных или даже еженедельных подкормках.

— Органические материалы, такие как навоз и настои на компосте, дают очень переменный состав питательных веществ. Содержание азота и других элементов может меняться в десятки раз в зависимости от исходного сырья и условий хранения, поэтому на глаз точную дозу определить невозможно. Из за такой непредсказуемости легко допустить ошибку: либо недокормить, либо, что встречается чаще, перекормить рассаду, особенно чувствительную на ранних стадиях роста. Перекорм проявляется ожогами листьев, замедлением развития и общим ухудшением состояния растений.

— Чтобы снизить риски, используйте сбалансированные комплексные удобрения, где соотношение азота, фосфора, калия и микроэлементов рассчитано производителем. Наиболее удобны жидкие комплексы: они хорошо растворяются, имеют мерный колпачок для точного дозирования.

— Выбирайте зарегистрированные и маркированные продукты с указанием состава и рекомендаций; избегайте «чудо средств» без прозрачной информации о составе и сертификации. Разводите концентраты строго по инструкции и не повышайте дозу «на всякий случай».

— Для рассады разумно начинать с пониженных норм и корректировать подкормки по реакции растений. Перед внесением удобрения сначала увлажните почву обычной водой и не лейте концентрат на сухие корни. Не подкармливайте растения, находящиеся в стрессе или болезни — им сначала нужна реабилитация.

— Если есть сомнения в составе грунта, сделайте анализ почвы: показатели pH и солевого баланса помогут правильно подобрать программу питания.

— Храните удобрения в плотно закрытой таре в прохладном сухом месте, соблюдайте сроки годности и правила безопасности, работайте в перчатках.

— Главное — наблюдайте за растениями и делайте корректировки по фактическому состоянию; осторожный, научно обоснованный подход даст более здоровую рассаду и лучший урожай, чем частые подкормки «наугад».