8 февраля в православных храмах вспоминают святого Феодора Студита, игумена монастыря IX века. В народном календаре его называют Федор Студит или Федор Поминальник. Наши предки знали: в этот день принято вспоминать умерших, варить горох и следить за окнами.

8 февраля православные верующие чтят преподобного Феодора Студита, византийского монаха, аскета и церковного деятеля. Он появился на свет 26 января (по новому стилю — 8 февраля) 759 года в Константинополе.

Отец Феодора занимался сбором налогов для царя, и семья имела все необходимое, что позволило дать сыну достойное образование. В 782 году родители решили принять монашество и организовать обитель в своем имении. Так Феодор стал иноком.

Вся его жизнь была посвящена служению православной вере. Будучи преданным последователем заповедей Всевышнего, он выступил против развода императора Константина VI, который решил вступить в новый брак. За это он был сослан в изгнание.

После возвращения из ссылки он возглавил Студийский монастырь, где ныне покоятся его мощи. Преподобный Феодор Студит написал множество полезных книг и совершил множество чудес, как при жизни, так и после своей смерти, включая исцеление людей и прекращение пожаров.

Народный календарь: Федор Студит

В старину праздник, посвященный византийскому монаху, называли: «Федор Студит», «Федор Поминальник», «Федоров день» или просто — «Федор». В некоторых регионах это событие до сих пор называют по-своему: «Федор Застольник», «Заметуха», «Горохов день». В общем, как кому угодно.

Что нужно делать в Федоров день

Наши предки знали: в день Федора Поминальника души умерших родственников начинают вспоминать о своей прошлой жизни и тосковать по ней. Выйдя из загробного мира, они скитаются по земле в поисках своих близких.

Чтобы успокоить души усопших, предки с утра отправлялись в церковь, где подавали поминальные записки, зажигали свечи, молились за упокой и готовили поминальный стол.

В Федоров день принято посещать кладбище. Это можно делать не только в Родительские субботы, но и в другие, установленные православные даты.

В день памяти Феодора Студита к святому обращаются за помощью больные и немощные, прося о исцелении. Считается, что святой помогает в борьбе с внутренними страстями и кознями темных сил. В молитвах можно просить о помощи в изучении наук и укреплении семейных уз.

Народные приметы: Федор Студит

Наши предки знали: «Федор Студит землю студит». Обычно в этот день было холодно. Существовала еще одна примета, которую считали наиболее верной: каков будет этот день — такова будет и весна.

Чтобы узнать правду о погоде в день Федора Студита, следовало погадать на горохе. Если сухие горошины, упав на тарелку, покатятся со звоном, стоит утеплиться — впереди морозы. Если горошины не слышны, ожидаются тихие снегопады.

Старцы знали: о погоде могут рассказать синицы. Если они с утра начали кричать — к морозу. Если трещат дрова и гудит печь — к метели.

Федор Поминальник: что нельзя делать

У народного праздника много мистических примет. Например, наши предки были уверены, что если на Федора Студита долго смотреть в зеркало, можно увидеть потусторонний мир или нечистую силу. Мало кому хотелось встретиться со злыми духами, поэтому зеркала в этот день прятали. В это время также запрещалось:

Готовить блюда из картофеля — они плохо подействуют на желудок. А вот каша из гороха будет как раз кстати.

Веселиться, танцевать, петь — потом придется долго плакать.

Ссориться с соседями — восстановить добрые отношения будет нелегко.

Пускать в дом бродячих кошек. Под их обликом может скрываться нечистая сила.

Начинать какие-либо дела — скорее всего, они не состоятся. Все, что связано с новизной, лучше отложить на другое время.

Оставаться в одиночестве — оно может затянуться на год.

Открывать окна — в дом могут проникнуть злые духи. Если окна все же необходимо открыть, вешали веточки чертополоха, которые, согласно приметам, отгоняют нечистые силы.

Кстати, окна не открывали еще и из-за опасения, что души умерших могут попасть в дом и внести смятение в привычную жизнь.

Существовали и другие запреты. Например, старцы считали, что на Федора Студита девушкам нельзя знакомиться с молодыми людьми, какими бы привлекательными они ни были. Под их обликом тоже могут скрываться злые духи.