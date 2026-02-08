Каждый день я провожу сухую уборку, но пыль не исчезает. Откуда она появляется? Можно ли с ней что-то сделать?

Да, это возможно, объяснила Евгения, эксперт в области профессионального клининга.

Пыль может возникать из-за домашних животных, детей, открытых окон и ковров на полу. Чтобы поддерживать чистоту в доме, можно использовать кондиционер для белья, который поможет избавиться от пыли. Добавьте немного средства в воду и используйте полученный раствор для протирания полов и других поверхностей.

Это средство не только придаст вашему дому свежий аромат, но и будет действовать как антистатик, отталкивая пыль. Открытые поверхности останутся чистыми дольше. Кроме того, глицерин также эффективно борется с пылью.

Он безопасен для детей и животных. Нанесите несколько капель глицерина на тряпку и протрите чистые поверхности. Это позволит вам уменьшить частоту протирания пыли в два раза.