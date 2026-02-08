Длительное хранение яиц может негативно сказаться на их структуре и свойствах. Шеф-повар и известный британский кулинар Дин Харпер поделился секретами, как сохранить яйца так, чтобы белок не становился водянистым.

По словам Дина Харпера, свежесть яиц можно определить по состоянию белка. Если структура продукта уже изменилась, исправить это невозможно, однако продлить его свежесть вполне реально.

«Споры о том, как правильно хранить яйца — в холодильнике или при комнатной температуре — ведутся экспертами на протяжении многих лет. Известно, что свежесть продукта и упругость белка быстрее теряются в условиях высокой температуры и низкой влажности. Поэтому я рекомендую хранить яйца в холодильнике», — объясняет Дин Харпер.

Оптимальной температурой для хранения он называет 4 °C. Также шеф-повар советует размещать яйца в глубине холодильника, ближе к задней стенке, где температурные колебания от частого открывания дверцы менее заметны, как сообщает издание The Express.

Дин Харпер также рекомендует оставлять яйца в оригинальной упаковке из магазина.

«Старайтесь хранить яйца в картонной упаковке. Она специально разработана для сохранения свежести и вкуса яиц, а также лучше всего сохраняет их консистенцию и текстуру», — подчеркивает шеф-повар.

Кроме того, он делится полезным советом: не используйте яйца сразу из холодильника. Лучше достать их заранее и дать немного времени, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Резкие перепады температуры могут привести к трещинам в скорлупе во время варки и снизить связующие свойства, что негативно скажется на выпечке или фарше для котлет.