Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно хранить яйца, чтобы белок оставался плотным 0 231

Дом и сад
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно хранить яйца, чтобы белок оставался плотным

Длительное хранение яиц может негативно сказаться на их структуре и свойствах. Шеф-повар и известный британский кулинар Дин Харпер поделился секретами, как сохранить яйца так, чтобы белок не становился водянистым.

 

По словам Дина Харпера, свежесть яиц можно определить по состоянию белка. Если структура продукта уже изменилась, исправить это невозможно, однако продлить его свежесть вполне реально.

«Споры о том, как правильно хранить яйца — в холодильнике или при комнатной температуре — ведутся экспертами на протяжении многих лет. Известно, что свежесть продукта и упругость белка быстрее теряются в условиях высокой температуры и низкой влажности. Поэтому я рекомендую хранить яйца в холодильнике», — объясняет Дин Харпер.

Оптимальной температурой для хранения он называет 4 °C. Также шеф-повар советует размещать яйца в глубине холодильника, ближе к задней стенке, где температурные колебания от частого открывания дверцы менее заметны, как сообщает издание The Express.

Дин Харпер также рекомендует оставлять яйца в оригинальной упаковке из магазина.

«Старайтесь хранить яйца в картонной упаковке. Она специально разработана для сохранения свежести и вкуса яиц, а также лучше всего сохраняет их консистенцию и текстуру», — подчеркивает шеф-повар.

Кроме того, он делится полезным советом: не используйте яйца сразу из холодильника. Лучше достать их заранее и дать немного времени, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Резкие перепады температуры могут привести к трещинам в скорлупе во время варки и снизить связующие свойства, что негативно скажется на выпечке или фарше для котлет.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Врач назвал популярные средства, которые бесполезны для иммунной защиты
Изображение к статье: Федор Поминальник: почему 8 февраля запрещается долго смотреть в зеркало
Изображение к статье: Почему синий цвет так редко встречается в природе у растений и животных?
Изображение к статье: Почему собаки боятся пылесоса и как помочь своему питомцу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео