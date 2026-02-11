Baltijas balss logotype
Можно ли есть кактус?

Дом и сад
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли есть кактус?

Да.

 

В засушливых регионах планеты широко распространен кактус Opuntia ficusindica — растение, имеющее колючую оболочку, но сочное и сладкое внутри. В народе его называют опунцией инжирной, колючей грушей, индийской фигой, цабаром и множеством других имен.

Инжирная опунция происходит из Мексики. Ученые полагают, что люди начали ее культивировать и употреблять в пищу около 9000 лет назад. Это растение обильно плодоносит, однако собирать урожай следует с осторожностью. Плоды покрыты мягкими полупрозрачными колючками, которые могут причинить боль при контакте с кожей и трудно удаляются. Многие, впервые увидев этот кактус и не заметив колючек, пробуют яркий плод и сразу же ощущают «острые ощущения». Тем не менее, соблюдая осторожность, индейцы как в древности, так и сегодня наслаждаются мякотью опунции, а семена обжаривают и измельчают для приготовления похлебок. Стебли же употребляют как в свежем, так и в маринованном виде, реже — в сушеном.

В Европу и на Ближний Восток кактус был завезен в XVI веке — моряки брали его листья с собой в качестве средства от цинги. Растение начали специально разводить в пустынных местностях. В настоящее время опунция культивируется во многих странах, например, в израильской пустыне Негев расположены обширные плантации этого кактуса. Она предпочитает солнечные места и устойчива к значительным перепадам температур.

Плоды этого растения активно используются в кулинарии, производстве алкогольных напитков и медицинских препаратов. Сок и мякоть добавляют в конфеты и мороженое.

