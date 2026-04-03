При работе в саду важно помнить, что не рекомендуется сажать растения на восходе и закате Луны, а также в течение «лунного дня», когда Луна находится в небе днём.

Оптимально, чтобы Луна находилась за горизонтом (информацию о времени восхода и захода Луны можно найти в отрывных календарях). Уборка плодов, овощей и корнеплодов лучше всего проводится на убывающей Луне, желательно, чтобы она находилась в непродуктивном, а лучше в бесплодном знаке.

Это особенно актуально для картофеля. Его рекомендуется выкапывать ближе к новолунию, когда Луна находится в Овне, Близнецах, Стрельце, Козероге или Водолее. Картофель, собранный при Луне в Скорпионе, не только плохо хранится, но и обладает невкусным вкусом.

Если вы будете строго следовать срокам посадки, указанным в календаре для названных сельскохозяйственных культур, вы, безусловно, сможете получить хороший и обильный урожай на своём участке. При этом важно обращать внимание не только на сроки посева и посадки овощей и плодово-ягодных культур, но и на актуальные природно-климатические условия вашей зоны.