Жители Латвии назвали причины, по которым учителя бросают свою работу

Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жители Латвии назвали причины, по которым учителя бросают свою работу

Жители считают основными причинами, по которым учителя уходят с работы в школах, перегрузку и эмоциональное выгорание, а также сравнительно низкую оплату труда, свидетельствуют результаты опроса, проведённого программой поддержки молодых учителей «Starp mums ir ķīmija» (Между нами химия) и исследовательской компанией Norstat, пишет ЛЕТА.

Перегрузку и эмоциональное выгорание как главную причину ухода учителей назвали 70% опрошенных, а сравнительно низкую зарплату — 58% респондентов.

Опрос показал, что жители также считают важными причинами ухода из профессии проблемы коммуникации с учениками и родителями, а также ощущение недооценённости труда. Реже среди причин назывались недостаточная поддержка со стороны коллег и руководства — это отметили 13% опрошенных. Условия труда как причину ухода указали 12% респондентов.

Организаторы опроса отмечают, что привлечение и удержание педагогов является вызовом для всей системы образования Латвии, особенно в областях естественных наук и математики.

В опросе, проведенном в марте 2026 года, приняли участие 1006 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

Редакция BB.LV
