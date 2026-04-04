Компания Ренаты Литвиновой «Рида косметикс» завершила 2025 год с убытком более 5 млн рублей. По данным СМИ, бизнес остаётся убыточным уже несколько лет подряд.

Финансовые показатели

Сообщается, что последний раз компания демонстрировала прибыль в 2021 году — тогда она составила около 5 млн рублей. Начиная с 2022 года показатели остаются отрицательными.

Особенности бизнеса

Отмечается, что «Рида косметикс» не занимается собственным производством продукции, а работает по модели перепродажи товаров сторонних поставщиков.

При этом часть проектов, связанных с именем Литвиновой, реализовывалась вне компании. В частности, парфюмерная линейка выпускалась через статус индивидуального предпринимателя.

Активы в России

По информации СМИ, у актрисы сохраняются активы в России. Речь идёт о денежных средствах на счетах, а также недвижимости — квартирах в Москве и доме в Троицке. Также упоминается автомобиль премиум-класса.

Жизнь и проекты за рубежом

После переезда в Европу в 2022 году Литвинова сосредоточилась на театральной деятельности. Она выступает с моноспектаклем «Кактус», созданным в сотрудничестве с певицей Земфирой.

Кроме того, актриса продолжает участвовать в модных проектах и поддерживает профессиональные связи с представителями индустрии, включая дизайнера Демну Гвасалию.

Таким образом, несмотря на убытки компании, Литвинова продолжает вести активную творческую деятельность и сохраняет имущественные активы в России.