Неподражаемая Моника Беллуччи, которой исполнился 61 год, вновь доказала свой статус иконы стиля, появившись в качестве главной звезды свежего выпуска китайского издания Modern Weekly. Для обложки она выбрала эффектное платье с пышными рукавами, а внутри журнала читателей ждет целая серия потрясающих образов: от элегантного белого костюма с нежным цветочным узором и макси-юбкой до соблазнительного лилового платья с глубоким декольте и роскошного длинного красного тренча, а также множество других стильных ансамблей.







Благотворительная деятельность

К слову, незадолго до этой съемки Беллуччи успела принять участие в ежегодном благотворительном гала-ужине, организованном AEM Association, демонстрируя свою активную социальную позицию.

Личная жизнь и семейные узы

Стоит отметить, что личная жизнь этой итальянской дивы всегда привлекала внимание. С 1999 по 2013 год Моника Беллуччи была в браке с известным актёром Венсаном Касселем, подарив ему двух прекрасных дочерей — Деву и Леони. Интересно, что дочери поддерживают тёплые отношения с нынешней избранницей Касселя, Нарой Баптистой, которая недавно порадовала поклонников, впервые показав лицо их маленького сына. Кроме того, у Венсана есть ещё одна дочь от модели Тины Кунаки. Сама же Беллуччи, после расставания с Касселем, около трёх лет состояла в романтических отношениях с талантливым режиссёром Тимом Бёртоном, но, к сожалению, недавно стало известно, что их пути разошлись.

Фото: modernweeklystyle/Instagram