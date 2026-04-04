Полина Диброва, известная как бывшая жена Дмитрия Диброва, поделилась сокровенным, объяснив, почему торжество с бизнесменом Романом Товстиком пока остаётся в планах, но не на ближайшее будущее. По её словам, заветного предложения руки и сердца ещё не было, поскольку паре предстоит урегулировать некоторые важные вопросы.

"У нас есть внутренние моменты, которые тоже нужно решить. Тем более я не хочу никому ничего доказывать и кого-то привязывать. Я хочу, чтобы было всё в удовольствие. Придёт время, я получу предложение, и всё случится. Нужно время, чтобы подготовиться. Я прошла сложный путь. Мы уже поговорили про последние полгода. Нужно просто пожить в своё удовольствие, спокойно… годик примерно. Здоровье восстановить, быт наладить. Понять траекторию движения по жизни. Возможно, будут какие-то перемены", — рассказала Полина Диброва.

Сейчас Полина с головой погружена в создание собственной автобиографии. Она верит, что её книга станет источником вдохновения для тех, кто столкнулся с жизненными испытаниями. И действительно, Полине есть чем поделиться: за её плечами 16 лет брака, завершившиеся разводом, а также бурный роман с женатым бизнесменом, который, к слову, был мужем её близкой подруги Елены Товстик. Именно о Елене Диброва тоже упомянула в беседе, не забыв прокомментировать её певческие таланты.

"Знаю, что она стала певицей. Ну, чудесно. Если для неё это некий трамплин в её счастливое будущее, мы тоже рады. Я очень хочу, чтобы у неё всё получилось и чтобы дети были в порядке", — высказалась Полина.

На сегодняшний день Полина Диброва и Елена Товстик не поддерживают никаких контактов. Полина признаётся, что не видит со стороны Елены "стремления к миру", однако сохраняет надежду, что со временем их отношения могут улучшиться.

История громкого разрыва

Громкий скандал, связанный с личной жизнью Полины Дибровой, разразился минувшим летом: тогда она приняла решение уйти от известного шоумена Дмитрия Диброва к 51-летнему Роману Товстику. Роман был не просто другом семьи, но и мужем её близкой подруги Елены. В результате этого непростого решения у Дибровых остались трое общих сыновей, а у Товстиков — шестеро детей после 19 лет совместной жизни.

