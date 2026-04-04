Известная актриса и звезда Comedy Woman, Марина Федункив, впервые ставшая мамой в 53 года, поделилась глубоко личными причинами, по которым она отказалась от услуг суррогатной матери и предпочла выносить малыша самостоятельно.

Более года назад 54-летняя Марина Федункив впервые испытала радость материнства. Теперь она искренне поделилась, почему приняла решение выносить ребенка самостоятельно, отвергнув идею суррогатного материнства. В новом выпуске шоу "Теория" на Rutube звезда "Comedy Woman" призналась, что сначала рассматривала этот вариант, но очень быстро осознала, что ей будет невероятно трудно полностью довериться чужому человеку.

"Я бы задолбала эту мать. Я бы с ней жила, спала, ходила, ела бы. Везде бы камеры стояли. Я бы человеку продоху не дала. А вдруг она курит? А вдруг она где-то что-то? Я надеялась, вдруг найду кого-то из своих знакомых, попрошу за хорошие деньги. Почему бы и нет? Но мне сказали, что я здорова".

Память о любимом дедушке

В том же откровенном интервью Марина раскрыла трогательную историю выбора необычного имени для сына – Теодор. Это имя, как она поделилась, носил ее обожаемый дедушка, и таким образом актриса решила увековечить память о родном человеке, который был ей очень дорог.

Мечты о большой семье

Несмотря на все психологические испытания, с которыми она столкнулась во время первой беременности, Федункив недавно удивила заявлением: она совсем не против рождения второго ребенка! В интервью Надежде Стрелец актриса эмоционально подчеркнула: "Я хочу быть мамой двух мальчиков. Рядом с таким мужчиной, как мой муж, можно рожать десятерых. Потому что я знаю, что он надёжный".

Стоит напомнить, что в октябре 2024 года Марина Федункив подарила жизнь своему долгожданному первенцу. Отцом стал ее супруг, обворожительный итальянец Стефано Маджи, который младше актрисы на 12 лет. Их крепкий союз был официально оформлен в 2021 году.

Трудное прошлое и путь к счастью

До того, как найти свое счастье со Стефано, Марина Федункив пережила 13-летние отношения с бизнесменом по имени Михаил. Эти годы, по ее собственным признаниям, были омрачены насилием и проблемами с запрещенными веществами со стороны партнера.

