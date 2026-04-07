Что делать, если нет навоза?

Дом и сад
Дата публикации: 07.04.2026
Изображение к статье: Что делать, если нет навоза?

Существует альтернатива — можно самостоятельно создать сборный компост...

 

Если у вас нет возможности приобрести навоз, вы можете самостоятельно приготовить сборные компосты. Для этого подойдут различные бытовые и сельскохозяйственные отходы, такие как ботва картофеля и овощей, скошенные сорняки до их цветения, опавшие листья, а также бытовые отходы и мусор. Для создания компостной кучи выбирается подходящая площадка. Сначала укладывается слой торфа или плодородной земли, затем на него помещается слой компостируемого материала толщиной 20-25 см.

После этого этот слой засыпается торфом или землей, и снова укладывается новый слой компостируемого материала. Каждый слой компоста следует покрывать торфом или землей, а сверху всей кучи необходимо сделать укрытие из торфа или земли толщиной не менее 15 см. При закладке компоста важно следить за тем, чтобы он оставался рыхлым и умеренно влажным. Для увлажнения можно использовать навозную жижу или фекалии, что способствует улучшению качества компоста.

Через 2-3 месяца компостную кучу следует перелопачивать. Компост считается готовым, когда он представляет собой однородную темную разложившуюся массу. Срок созревания компоста составляет от 1 до 1,5 года. Его можно использовать в качестве органического удобрения для приствольных кругов деревьев.

