Пассивное курение повышает риск кариеса у детей 0 33

Дата публикации: 07.04.2026
Исследователи стоматологического факультета Университета короля Абдул‑Азиза выяснили, что пассивное вдыхание табачного дыма повышает риск развития кариеса у детей. Об этом сообщает Frontiers in Oral Health.

В ходе исследования учёные проанализировали данные 427 детей и установили, что более половины из них жили в семьях с курящими взрослыми. У ребят, подвергавшихся воздействию табачного дыма дома, в автомобиле или на семейных встречах, показатели кариеса оказались выше.

Анализ подтвердил, что степень поражения зубов напрямую зависела от числа источников табачного дыма вокруг ребёнка. Наименьший уровень кариеса был у детей без контакта с дымом, а самый высокий — у тех, кто сталкивался с ним сразу в нескольких местах.

Специалисты отметили, что табачный дым меняет свойства слюны, снижая её способность нейтрализовать кислоты, что ведёт к деминерализации эмали. Кроме того, у таких детей чаще возникают воспаление дёсен и накопление налёта из‑за изменения бактериальной биоплёнки. Авторы также указали, что в курящих семьях у детей нередко наблюдаются менее здоровые пищевые привычки, что тоже может способствовать развитию кариеса.

