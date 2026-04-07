Известный артист Марат Башаров не скрывает, что 13-летняя разница в возрасте с его возлюбленной Асей Борисовой приносит ему особую пользу, делая его ощутимо моложе.

51-летний Марат Башаров, чья личная жизнь не раз становилась поводом для громких скандалов, откровенно высказался о своих нынешних отношениях. Его избранница, 38-летняя актриса Ася Борисова, младше его на 13 лет, и, по словам артиста, эта разница в возрасте имеет свои неоспоримые преимущества.

Башаров с улыбкой вспоминает, как изменилось его восприятие возраста с годами: "Когда моему папе было 50 лет — а у них с мамой пять лет разницы, — я думал: "Боже, какой он уже старик!". А у нас... Меня Аська делает моложе, а я Аську ещё моложе", — поделился актер со StarHit.

Пара, где оба являются актерами, вместе уже около четырех лет. Ранее Башаров заявлял, что его возлюбленную совершенно "по барабану" его прошлое. Он также выражал искреннее желание создать с Асей полноценную семью, однако появившиеся прошлой осенью слухи о тайной свадьбе актера были им же решительно опровергнуты.

Счастливые моменты с Асей

Тёмные страницы прошлого

У Аси Борисовой есть сын от предыдущего брака. Однако куда более бурными и скандальными событиями известна личная жизнь самого Марата Башарова. Две его предыдущие супруги публично обвиняли артиста в домашнем насилии.

Так, актриса Екатерина Архарова, племянница Эммануила Виторгана, ушла от Башарова, заявив о систематических побоях и его проблемах с алкоголем. По её шокирующим словам, однажды он избил её до состояния комы.

Вторая жена, Елизавета Шевыркова, которая когда-то была его преданной поклонницей, родила от Марата сына Марселя. Но и этот брак не выдержал испытаний: он также распался после обвинений в избиениях, и теперь бывшие супруги продолжают судебные разбирательства по вопросу алиментов. Кроме того, у Башарова есть дочь Амели от Елизаветы Круцко, с которой он жил в начале 2000-х, и она также в свое время обвиняла его в агрессии.

Несмотря на широкую огласку этих серьезных обвинений в жестокости, "отмена" не коснулась карьеры Марата Башарова. Он по-прежнему активно снимается в кино и ведет популярные телевизионные шоу.

Бывшая жена и сын

Фото: asyaborisova/Instagram, elizavetabasharova/Instagram