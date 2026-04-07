12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, от которых ждут политических потрясений в стране. Действующий премьер-министр Виктор Орбан, который бессменно управляет Венгрией уже 16 лет, может лишиться своего поста. Оппозиционная партия «Тиса» набирает популярность и поддержку граждан, а правящая «Фидес» и ее главные представители не только противостоят Брюсселю, «воюют» с Украиной, но и недавно оказались фигурантами громких скандалов из-за связей с Россией. Подробнее о том, из-за чего Орбан оказался на грани возможного поражения и какая обстановка вокруг Венгрии.

Грозный соперник

Виктор Орбан давно находится у власти, а в умах простых людей связка «Орбан равно Венгрия» практически нерушима. Но 12 апреля, на очередных парламентских выборах в стране, все может кардинально измениться. Сейчас все внимание приковано к оппозиционной проевропейской партии «Тиса», основанной лишь в 2020 году, и к ее лидеру Петеру Мадьяру. Ожидается, что именно он станет главным соперником Орбана и даже может получить кресло главы венгерского правительства.

45-летний Петер Мадьяр присоединился к «Тиса» только в 2024-м, после чего партия начала набирать популярность среди граждан. До этого нынешний конкурент Орбана в течение 12 лет состоял в «Фидес». После того, как консервативная партия пришла к власти по итогам выборов 2010 года, Мадьяр занял одну из должностей в МИД страны. Год спустя, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС, он перешел в постпредство республики при ЕС. Также Мадьяр успел поработать в аппарате председателя правительства Венгрии, возглавить Дирекцию по праву ЕС госбанка MBH и побыть гендиректором Центра студенческих кредитов.

О своем выходе из «Фидес» Мадьяр объявил 10 февраля 2024-го, раскритиковав политический курс Орбана, который, по его мнению, лишь маскирует коррупцию и распределение активов в пользу приближенных к нему людей.

Согласно опросу, который провела компания Závecz Research, считающаяся независимой, партия «Тиса» («Партия уважения и свободы») заметно опережает «Фидес». По данным на 31 марта, рейтинг партии Петера Мадьяра составил 39%, а вот у партии Виктора Орбана — 31%.

В Венгрии 199 членов Государственного собрания (однопалатного парламента) избираются двумя методами. 106 депутатов будут избраны в одномандатных округах по мажоритарной системе, а еще 93 — в одном общенациональном округе по пропорциональной системе. Венгрия — парламентская республика, так что у премьер-министра больше власти, чем у президента страны.

«Дружба» врозь: украинский кейс

Исход венгерских выборов, в первую очередь, может отразиться на позиции Будапешта в отношении Украины. Действующий премьер-министр не раз критиковал украинского лидера Владимира Зеленского, а Орбана в ответ постоянно упрекали в пророссийском курсе.

Ситуация усугубилась в начале 2026-го, когда прекратились поставки российского нефти по трубопроводу «Дружба», который пролегает через территорию Украины. В отличие от большинства стран ЕС, Венгрия и Словакия не отказались от нефти из России. Киев настаивает на том, что поставки прекратились из-за технических повреждений после атак на нефтепровод, но в Будапеште говорят о политическом давлении со стороны Украины.

В марте Виктор Орбан объявил, что Венгрия создает комиссию, которая должна отправиться на Украину и оценить состояние «Дружбы».

11 марта делегация пересекла украинскую границу, чтобы выяснить подробности о повреждении нефтепровода. При этом в МИД Украины выступили против, отметив, что венгры приехали «как туристы». Также сообщалось, что в стране находятся инспекционная группа ЕС, координируемая Еврокомиссией. Она прибыла на Украину по той же причине. Как пишет издание Euractiv со ссылкой на источники, инспекторы до сих пор не получили разрешение посетить «Дружбу», что вызвало разногласия и даже недовольство как в отдельных странах Европы, так и в Брюсселе.

21 марта газета The Washington Post со ссылкой на некие «изученные документы» сообщила, что якобы в Москве предлагали Будапешту организовать покушение на Виктора Орбана, чтобы поднять его рейтинг перед выборами.

«Подобный инцидент сместит восприятие кампании из рациональной сферы социально-экономических вопросов в эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность, стабильность и защита политической системы», — говорится в отчете, на который ссылается WP.

Авторы статьи напомнили о покушении на Дональда Трампа во время митинга в июле 2024 года. Тогда пуля задела ухо на тот момент еще кандидата в президенты, что привело к появлению «культовых фотографий» и быстрому росту рейтингов республиканца. По результатам выборов Трамп все же смог вернуться в Белый дом, став 47-м президентом США.

В Кремле опровергли эту новость, назвав ее «еще одним примером дезинформации».

А в разгар кампании, 31 марта, в Венгрии разгорелся громкий политический скандал. Сразу несколько СМИ опубликовали аудиозапись, как утверждается, разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы венгерского МИД Петера Сийярто. До сих пор он остается одним из немногих европейских министров, который продолжает посещать Россию после 2022 года, а прошлой весной даже публиковал фото с пробежки на Воробьевых горах.

В беседе, которая, как пишут журналисты, состоялась в августе 2024 года, Лавров просит своего коллегу не забывать об обещании исключить из фигурантов санкционных списков ЕС. Сийярто в ответ говорит, что «вместе со словаками» направит предложение в соответствующие инстанции. Сообщалось, что запись сделала «одна из европейских разведок».

Министр иностранных дел Венгрии фактически подтвердил достоверность разговора, иронично заявив: «Они доказали, что я говорю публично то же самое, что и по телефону. Прекрасная работа!».

«На протяжении четырех лет мы заявляли, что санкционная политика провалилась и наносит больше вреда ЕС, чем России. <…> Венгрия никогда не согласится ввести санкции против отдельных лиц или компаний, которые важны для нашей энергетической безопасности или для достижения мира», — добавил венгерский министр.

Комментируя утечки, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тем самым «весь мир получил доказательства, что это не Россия вмешивается в их выборы, в какие-либо выборы, это западники вмешиваются в выборы по всему миру». «На словах они все союзники, и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом еще и шантажируют и так далее», — сказала Мария Захарова.