Названа причина быстрого ослабления защиты кишечника 0 189

Дата публикации: 07.04.2026
Названа причина быстрого ослабления защиты кишечника
ФОТО: Unsplash

Употребление жирной пищи снижает уровень защитных клеток в кишечнике.

Даже кратковременное употребление жирной пищи может быстро снижать уровень защитных иммунных клеток в кишечнике. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы опубликованы в журнале Immunity.

В эксперименте ученые показали, что диета с высоким содержанием жиров приводит к быстрому уменьшению числа клеток ILC3 — важного элемента иммунной защиты кишечника. Эти клетки поддерживают целостность кишечного барьера и предотвращают воспаление. Их потеря уже в первые дни приводит к повышенной проницаемости кишечника и усилению воспалительных процессов.

Анализ показал, что ключевую роль в этом процессе играют изменения микробиоты и связанные с ними воспалительные сигналы. Они нарушают способность иммунных клеток перерабатывать жиры, вызывают сбои в работе митохондрий и в итоге приводят к гибели клеток. При этом другие типы иммунных клеток оказались менее чувствительными к таким изменениям.

Авторы отмечают, что выявленный эффект может быть обратимым: при изменении рациона иммунная защита кишечника способна восстановиться. По их мнению, полученные данные помогают лучше понять ранние механизмы развития воспалительных и метаболических заболеваний и подчеркивают важность питания для работы иммунной системы.

