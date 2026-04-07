В выходные в Риге, в Кенгарагсе, в одной из квартир выгорело несколько десятков квадратных метров. Пожар начался на закрытой лоджии, но быстро перекинулся и на другие помещения. Хозяин пытался справиться с огнём, однако пострадал и сейчас находится в реанимации.

Почувствовав неприятный запах в квартире, соседка сверху первой подняла тревогу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Вместе с другими жильцами она искала источник, пока не заметила чёрный дым, идущий из окон квартиры на седьмом этаже. После этого вызвали пожарных, а те, кто знал контакты хозяина, попытались связаться и с ним.

"Я ему позвонил и спросил, что случилось. Он был дома, возможно, с друзьями. Насколько понимаю, всё началось на балконе — возможно, там курили. Когда приехали пожарные и открыли дверь, дым уже шёл и из кухни. Хозяин квартиры в тот момент спал, но проснулся, выбежал на балкон и пытался выбросить горящие вещи. Именно там, вероятно, и начался пожар. Он получил ожоги рук и ног и был доставлен в больницу", — рассказывает сосед сверху Олег.

По словам родственников, пытаясь самостоятельно потушить огонь, мужчина также надышался дымом. Сейчас они убирают выгоревшую и закопчённую квартиру: "Ничего, произошёл пожар, но даже мы сами не можем понять, из-за чего. Понимаете, как это было — загорелось на балконе, там у него ничего такого не было. Мы ничего не можем у него спросить, потому что он сейчас лежит в реанимации".

Всего выгорело около 15 квадратных метров помещений.