Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?

Вегетарианцам и веганам сложнее получать необходимое количество белка, так как растительные источники, такие как тофу, содержат меньше белка по сравнению с мясом. Основная причина этого заключается в различиях в клеточных потребностях флоры и фауны.

Животные скапливают больше белка для различных активностей, к примеру, движения и восстановления клеток. В отличие от них, растения полагаются на углеводы для построения своего организма и хранения энергии, что приводит к меньшему содержанию белка.

Качество протеина также важно: животные белки являются “полными”, так как содержат все девять незаменимых аминокислот, тогда как растительные часто являются “неполными”.

Кроме того, животные белки легче усваиваются организмом благодаря более высокой биодоступности. Индекс усвояемости аминокислот (PDCAAS) оценивает качество белка. Говядина и яйца имеют высокие показатели (0,9–1), а соя — лучший растительный источник с 0,92.