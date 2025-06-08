Диетолог объяснила, как сделать салат «Мимоза» более полезным

В салате «Мимоза» можно заменить несколько ингредиентов, чтобы сделать его более полезным. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Картофель в "Мимозе" можно заменить на цветную капусту. Ее нужно отварить и размять вилкой, а затем выложить на дно формы для салата, это будет основа», – сказала диетолог.

Покупной майонез можно заменить домашним из оливкового масла и желтка яйца.

«Рыбу возьмите свежую, а не слабосоленую. Морковь отварную можно оставить. Сыр возьмите маложирный до 20%», – заключила Кованова.