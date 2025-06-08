Какой должна быть оптимальная порция холодца?

Врач Андрей Тяжельников заявил, что порция холодца не должна быть больше 150-200 гр.

Он отметил, что холодец – очень насыщенное, калорийное и жирное блюдо, и злоупотреблять им нельзя.

Тяжельников напомнил, что людям, которым противопоказаны мясные и рыбные бульоны, и вовсе стоит отказаться от холодца. Так, это блюдо нельзя есть страдающим подагрой, гастритом с повышенной кислотностью, заболеваниями желчного пузыря, холециститом.

А людям с ожирением следует готовить холодец из более диетических видов мяса.