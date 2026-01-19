Наиболее часто у людей, желающих правильно питаться. появляются вопросы по употреблению жиров. Как говорят диетологи, в правильном рационе их должно быть не менее 30 процентов.

Но есть полезные липиды, входящие в состав некоторых видов рыбы, авокадо, орехов. А есть насыщенные жиры — их следует ограничивать. Они содержатся в жирном мясе, свином сале, пальмовом, сливочном и кокосовом маслах. Также нужно минимизировать употребление трансжиров, присутствующих в фастфуде, магазинной выпечке, некоторых десертах. Подобная пища насыщает только на короткий срок, отрицательно влияя на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, состояние кожи и т.д.

Из-за этого многие интересуются, что нужно есть, чтобы получить достаточно белка. По словам медиков, необязательно для этого каждый день употреблять яйца и мясо. Можно отдать предпочтение бобовым, белой рыбе, птице.

Лучшими гарнирами считаются овсяная и пшенная каша, неочищенный рис. Продукцию из белой муки есть не стоит, и хлеб следует выбирать цельнозерновой.

Должны быть в рационе и молочные продукты, но без сахара, заключили специалисты.