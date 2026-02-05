Согласно официальным данным, гастрит является наиболее распространённым заболеванием на планете. Эта патология требует особого подхода к питанию. Существует возможность предотвратить переход заболевания в хроническую форму или избежать осложнений. Врач Ольга Туфанова поделилась рекомендациями по питанию, которые помогут в борьбе с гастритом.

Помимо всех советов, предоставленных лечащим врачом, для достижения положительного результата важно придерживаться строгой диеты. Существует ряд продуктов, которые могут улучшить состояние и прогнозы для людей, страдающих гастритом.

1. Если лактоза переносится хорошо, молоко станет отличным помощником в лечении заболеваний желудка. Благодаря своей щелочной среде оно способствует снижению кислотности в желудке. Рекомендуется употреблять около 0,5–1 литра в день.

2. Овощи, приготовленные на пару, также окажут положительное влияние на состояние человека с гастритом.

3. Нежирные сорта рыбы и мяса будут полезны — из них можно готовить котлеты или фрикадельки на пару. Их можно сочетать с гарниром из макарон, изготовленных из мягких сортов пшеницы.

4. Пудинги, кисели и муссы обладают заживляющим эффектом для желудка.