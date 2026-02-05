Сегодня поделюсь рецептом невероятно вкусной и полезной рыбной запеканки, которая понравится даже тем, кто не является поклонником рыбы.

Ингредиенты:

Филе любой рыбы (даже минтай, который может показаться суховатым) - 1-1,5 кг

Лук репчатый - 3-4 небольшие головки

Морковь - 2-3 штуки, в зависимости от размера

Зелень кинзы или петрушки - 1 небольшой пучок

Зелень регани (фиолетовый базилик) - 1 небольшой пучок. Если регани нет, это не проблема: рыба это не испортит)

Помидоры - 4-5 штук

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Растительное масло - 4-5 столовых ложек

Приготовление:

Нарежьте: филе на средние кусочки, лук и помидоры - кольцами или полукольцами, морковь - тонкими кружочками, зелень мелко порубите.

На противень или форму с высокими бортиками налейте масло и начинайте творить: равномерно распределите рыбу, посолите и поперчите. Сверху положите лук, а на него - морковь, чтобы рыбе было веселее.

Посыпьте эту красоту зеленью и закройте дольками помидоров, слегка посолите и сбрызните маслом. По желанию запеканку можно залить взбитыми яйцами или, если не боитесь лишних калорий, майонезом и посыпать натертым сыром.

Запекайте в предварительно разогретой духовке в течение 25-30 минут при температуре 250 градусов, пока рыба не начнет «ворчать», а помидоры - подрумяниваться.

Доставайте из духовки, нарежьте на порции и подавайте к столу. Кстати, в холодном виде эта запеканка не менее вкусна.