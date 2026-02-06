Лимон является одним из самых популярных народных средств, обладающим множеством полезных свойств. Как только появляются первые симптомы простуды, многие сразу же вспоминают о целебном чае с лимоном.

Безусловно, лимон используется не только для борьбы с ОРВИ. В последнее время специалисты настоятельно рекомендуют начинать утро со стакана теплой воды с лимоном, сообщает Doctorpiter.

Однако многие из нас, к сожалению, упускают значительную часть полезных свойств этого фрукта. Обычно мы используем только сок и мякоть, а кожуру выбрасываем. И это большая ошибка. Исследования показывают, что в кожуре лимона витамина С в несколько раз больше, чем в самом соке.

Чтобы извлечь максимальную пользу из лимона, лучше всего заморозить его целиком. Так рекомендуют эксперты из турецкого издания Turkiye. Для этого достаточно оставить лимон в морозильной камере на одну ночь.

Каковы преимущества?

1. Замороженный лимон дольше сохраняет свежесть и не портится.

2. В замороженном виде его легче и удобнее натереть на терке вместе с цедрой. После этого вы можете добавлять полученную массу в воду, лимонад, рыбу, суп, салат или овощные блюда, а остатки снова убрать в морозильник.

9 причин употреблять замороженный лимон целиком:

* помогает предотвратить преждевременное старение и омолодить кожу благодаря антиоксидантным свойствам и выведению токсинов;

* улучшает усвоение железа;

* защищает от различных дегенеративных заболеваний;

* борется с бактериями и грибковыми инфекциями;

* способствует более быстрому выздоровлению при простудах;

* ускоряет заживление ран;

* помогает при проблемах с ЖКТ, но не в период обострения;

* снижает уровень «плохого» холестерина;

* способствует снижению веса, ускоряя метаболизм.

Знали ли вы?

Кроме высокого содержания витамина С, лимонная цедра также богата пектином — растворимой клетчаткой. Она, в частности, улучшает состояние толстого кишечника и поддерживает микробиом, обеспечивая питательными веществами полезные бактерии.

Также в кожуре лимона содержится антиоксидант D-limonene, который может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и даже некоторых форм рака желудка.