Лимон является одним из самых популярных народных средств, обладающим множеством полезных свойств. Как только появляются первые симптомы простуды, многие сразу же вспоминают о целебном чае с лимоном.
Безусловно, лимон используется не только для борьбы с ОРВИ. В последнее время специалисты настоятельно рекомендуют начинать утро со стакана теплой воды с лимоном, сообщает Doctorpiter.
Однако многие из нас, к сожалению, упускают значительную часть полезных свойств этого фрукта. Обычно мы используем только сок и мякоть, а кожуру выбрасываем. И это большая ошибка. Исследования показывают, что в кожуре лимона витамина С в несколько раз больше, чем в самом соке.
Чтобы извлечь максимальную пользу из лимона, лучше всего заморозить его целиком. Так рекомендуют эксперты из турецкого издания Turkiye. Для этого достаточно оставить лимон в морозильной камере на одну ночь.
Каковы преимущества?
1. Замороженный лимон дольше сохраняет свежесть и не портится.
2. В замороженном виде его легче и удобнее натереть на терке вместе с цедрой. После этого вы можете добавлять полученную массу в воду, лимонад, рыбу, суп, салат или овощные блюда, а остатки снова убрать в морозильник.
9 причин употреблять замороженный лимон целиком:
* помогает предотвратить преждевременное старение и омолодить кожу благодаря антиоксидантным свойствам и выведению токсинов;
* улучшает усвоение железа;
* защищает от различных дегенеративных заболеваний;
* борется с бактериями и грибковыми инфекциями;
* способствует более быстрому выздоровлению при простудах;
* ускоряет заживление ран;
* помогает при проблемах с ЖКТ, но не в период обострения;
* снижает уровень «плохого» холестерина;
* способствует снижению веса, ускоряя метаболизм.
Знали ли вы?
Кроме высокого содержания витамина С, лимонная цедра также богата пектином — растворимой клетчаткой. Она, в частности, улучшает состояние толстого кишечника и поддерживает микробиом, обеспечивая питательными веществами полезные бактерии.
Также в кожуре лимона содержится антиоксидант D-limonene, который может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и даже некоторых форм рака желудка.
