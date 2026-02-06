Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему стоит замораживать лимон? Вот две убедительные причины 0 375

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему стоит замораживать лимон? Вот две убедительные причины

Лимон является одним из самых популярных народных средств, обладающим множеством полезных свойств. Как только появляются первые симптомы простуды, многие сразу же вспоминают о целебном чае с лимоном.

 

Безусловно, лимон используется не только для борьбы с ОРВИ. В последнее время специалисты настоятельно рекомендуют начинать утро со стакана теплой воды с лимоном, сообщает Doctorpiter.

Однако многие из нас, к сожалению, упускают значительную часть полезных свойств этого фрукта. Обычно мы используем только сок и мякоть, а кожуру выбрасываем. И это большая ошибка. Исследования показывают, что в кожуре лимона витамина С в несколько раз больше, чем в самом соке.

Чтобы извлечь максимальную пользу из лимона, лучше всего заморозить его целиком. Так рекомендуют эксперты из турецкого издания Turkiye. Для этого достаточно оставить лимон в морозильной камере на одну ночь.

Каковы преимущества?

1. Замороженный лимон дольше сохраняет свежесть и не портится.

2. В замороженном виде его легче и удобнее натереть на терке вместе с цедрой. После этого вы можете добавлять полученную массу в воду, лимонад, рыбу, суп, салат или овощные блюда, а остатки снова убрать в морозильник.

9 причин употреблять замороженный лимон целиком:

* помогает предотвратить преждевременное старение и омолодить кожу благодаря антиоксидантным свойствам и выведению токсинов;

* улучшает усвоение железа;

* защищает от различных дегенеративных заболеваний;

* борется с бактериями и грибковыми инфекциями;

* способствует более быстрому выздоровлению при простудах;

* ускоряет заживление ран;

* помогает при проблемах с ЖКТ, но не в период обострения;

* снижает уровень «плохого» холестерина;

* способствует снижению веса, ускоряя метаболизм.

Знали ли вы?

Кроме высокого содержания витамина С, лимонная цедра также богата пектином — растворимой клетчаткой. Она, в частности, улучшает состояние толстого кишечника и поддерживает микробиом, обеспечивая питательными веществами полезные бактерии.

Также в кожуре лимона содержится антиоксидант D-limonene, который может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и даже некоторых форм рака желудка.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Продукты, полезные при гастрите
Изображение к статье: Запеканка из рыбы - идеальное блюдо для ужина!
Изображение к статье: Какое количество белка необходимо в день и какие продукты помогут восполнить его нехватку
Изображение к статье: Врач выделил два типа масла, которые более опасны для сердца и печени, чем сливочное

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео