Гречка — это универсальный и, что немаловажно, очень полезный гарнир. Она способствует снижению веса, нормализует работу кишечника и уменьшает уровень холестерина. Важно знать, когда лучше всего ее употреблять и как правильно готовить.

На вашей кухне, вероятно, найдется гречка, ведь она считается одной из самых популярных круп, которую часто закупают впрок. Гречку можно добавлять в супы, готовить как отдельный гарнир, она прекрасно сочетается с мясными, рыбными и овощными блюдами, сообщает Doctorpiter.

«Когда речь идет о здоровом питании, гречневая каша часто оказывается незаменимой. Эта крупа медленно усваивается и имеет низкую калорийность, что способствует снижению веса. Я сам очень ценю этот продукт», — делится мнением Алексей Жито.

Польза гречки

Гречка богата ценными питательными веществами. В ней содержатся витамины группы В, фолиевая кислота, железо, магний, фосфор, цинк и другие минералы.

Она способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови, а также содержит много растворимых волокон, полезных для организма.

Кроме того, крупа включает рутин, который укрепляет стенки сосудов и предотвращает образование бляшек.

Гречка нормализует работу кишечника и помогает избавиться от запоров благодаря высокому содержанию клетчатки.

Эта крупа является ценным источником антиоксидантов, защищающих клетки организма от свободных радикалов и предотвращающих развитие различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические.

Гречка также помогает справиться с усталостью, укрепляет иммунную и нервную системы.

Кроме того, она полезна для мозга, улучшая память и концентрацию.

Правила приготовления гречки

Существует одно важное правило, которого следует придерживаться: чтобы гречка сохранила все свои полезные свойства, варите ее не более двадцати минут. Если у вас есть мультиварка, лучше воспользоваться ею: так вы точно не переварите крупу.

«Употребляйте гречку на завтрак, желательно без молока. Еще один вариант — как второе блюдо на обед. Не забывайте, что порции должны быть небольшими. Идеальным гарниром к гречке станет вареное куриное филе или рыба», — рекомендует Алексей Жито.

По словам нутрициолога Юлии Дмитриевой, перед варкой гречку лучше замачивать. Залейте ее на ночь водой комнатной температуры, так крупа «разварится» и принесет больше пользы, сохранив больше витаминов, нутриентов и пищевых волокон.

«Если вы все же предпочитаете варить гречку, не стоит делать это сразу после промывания. Перед варкой ее нужно замочить в воде минимум на 30 минут, — советует нутрициолог. — Преимущество такого способа заключается в снижении уровня фитиновой кислоты, которая препятствует усвоению множества витаминов и минералов.