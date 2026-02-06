Каждый человек хотя бы раз сталкивался с дефицитом железа, что становится всё более распространенной проблемой. Обычно в таких случаях прибегают к приему таблеток, однако уровень этого элемента можно повысить и с помощью привычного продукта, о котором многие по какой-то причине забывают.

Врач Олег Абакумов поделился информацией о том, какая пища может заменить множество лекарств.

Выяснилось, что восполнить уровень железа можно с помощью обычной говяжьей печени, сообщает hibiny. В одном ломтике этого субпродукта содержится 4 мг необходимого элемента, что составляет ¼ суточной нормы для женщин. Кроме того, печень богата различными минералами и белками, что делает этот продукт особенно полезным для каждого.

При нехватке железа ухудшается состояние кожи, возникает постоянная слабость, бессонница, а также тревожные и депрессивные состояния. Женщины чаще сталкиваются с дефицитом железа, однако эта проблема может затрагивать и мужчин.

Суточная норма потребления железа для мужчин составляет 8 мг, тогда как для женщин этот показатель увеличивается до 16 мг. При достаточном потреблении железа вы сможете избежать указанных выше симптомов.