Воспаление легких сопровождается интоксикацией и выраженной клинической картиной. Это заболевание требует соблюдения определенного режима, включая тщательно подобранное питание. Диетический рацион при пневмонии направлен на быстрое выздоровление, повышение иммунной защиты организма и разгрузку пищеварительной системы.

При пневмонии рекомендуется следовать диете по Певзнеру №13 в острый период и №15 во время восстановления. Azertag.az ссылаясь на «МедикФорум» подробно рассказывает о принципах питания во время пневмонии.

Основные принципы питания

В первые дни болезни пациенты испытывают слабость, лихорадку и воспалительные процессы. В такой ситуации необходим щадящий режим питания. В течение первых 3-5 дней рекомендуется употреблять около 2,5 литров очищенной воды. Полезно также пить воду с добавлением свежевыжатого лимонного или апельсинового сока, так как эти напитки богаты витамином С, который снижает интоксикацию и укрепляет иммунитет.

Рекомендуется пить чай с мятой, шалфеем, цветами липы и шиповником. Эти травы способствуют увеличению диуреза и потоотделения, что помогает быстрее выводить токсины и продукты жизнедеятельности бактерий, вызывающих воспаление легких. В рационе должно присутствовать теплое молоко, смешанное с топленым сливочным маслом, которое насыщает организм кальцием, белками и жирами, необходимыми для укрепления иммунной системы.

Если пациент способен питаться самостоятельно, в рацион следует включить легкие овощные супы на мясном бульоне, супы-пюре или бульоны. Грубые продукты и блюда пока лучше исключить, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему.

Снижение температуры и уменьшение симптомов интоксикации свидетельствуют о том, что можно постепенно добавлять в рацион более калорийные продукты. Хорошими вариантами являются яйца, мясные и рыбные котлеты, хлеб из цельнозерновой муки, овощи, фрукты, хорошо разваренные каши и растительные масла (до 5 столовых ложек в день).

Указанные продукты способствуют восстановлению клеток и тканей легких, обеспечивая организм необходимыми строительными материалами и повышая его защитные функции.

Запрещенные продукты при пневмонии:

Сахар. Рекомендуется заменить его фруктозой, медом, листьями стевии или тростниковым сахаром.

Алкоголь снижает иммунитет и увеличивает уровень интоксикации в крови.

Бобовые и белокочанная капуста могут вызывать газообразование в кишечнике, вздутие живота и замедляют восстановление легочной ткани.

Хлебобулочные изделия из белой очищенной пшеничной муки, макаронные изделия, картофель и белый рис. Эти углеводы быстрого действия разрешены только людям с высокой физической активностью.

Копчености, острые и пряные блюда усиливают кровоток в желудке и кишечнике, что замедляет восстановление дыхательной системы.

Жареные блюда. Окисление растительных масел при высокой температуре снижает уровень сурфактанта, который и так недостаточен при пневмонии.

Принципы питания по столу №15

Следовать данной системе питания следует, когда интоксикация почти прошла, но дыхательные пути еще не очищены от мокроты, а легкие не восстановились. В таком случае необходимо исключить газированные напитки, острую и пряную пищу, копчености и продукты с быстрыми углеводами (картофель, белый рис и т.д.).

Каши можно употреблять более сухими, супы на мясном бульоне с обычными овощами, но без зажарки. Овощи и фрукты не имеют ограничений в количестве. Молочные продукты должны присутствовать в рационе утром и вечером.

После курса антибиотиков потребуется восстановить работу кишечника. Для этого рекомендуется устраивать эубиотический ужин: за полчаса до сна выпить кефир или съесть отварную свеклу, морковь, репу или гречневую кашу без мяса. Эти продукты содержат клетчатку и другие компоненты, способствующие нормализации микрофлоры, что также поможет восстановиться после пневмонии.