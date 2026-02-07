Baltijas balss logotype
При заваривании чая вода очищается от вредных металлов

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: При заваривании чая вода очищается от вредных металлов

В Северо-Западном университете, Чикаго, США, выяснили, что чай очищает воду от токсичных металлов. Оказалось, что свинец и кадмий, опасные загрязнители, остаются на чайных листьях при заваривании, а значит, их концентрация в самом напитке снижается.

Исследователи провели тестирование различных видов чая, в том числе черного, зеленого и ромашкового. Выяснилось, что мелко нарезанный черный чай эффективнее других адсорбирует металлы. Длительное заваривание также способствовало большему удалению загрязняющих веществ: например, пятиминутное настаивание снижало уровень свинца на 15 %.

Целлюлозные чайные пакеты продемонстрировали хорошие результаты в удалении тяжелых металлов, в отличие от хлопковых и нейлоновых.

Это открытие подчеркивает потенциал чая как средства для снижения воздействия тяжелых металлов на здоровье населения, что особенно актуально в условиях растущей обеспокоенности по поводу загрязнения воды.

#наука #чай #технологии #университет #вода #здоровье
