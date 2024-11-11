После энергетического шока 2022 года страны Балтии в этом году продолжали зализывать раны, строя светлое и теплое будущее путем подготовки присоединения к европейским энергосетям. Семимильными шагами идет и развитие возобновляемых источников энергии.

Наконец–то договорились

После долгих дискуссий и даже споров в 2023 году руководство Латвии, Литвы и Эстонии наконец–то договорилось о дате синхронизации с европейскими сетями — февраль 2025 года. Затем это решение было закреплено в декларации Европейской комиссии и министров энергетики стран Балтии и Польши.

Литва мечтала синхронизироваться с континентальной Европой, выйдя из российской сети БРЭЛЛ уже в феврале 2024 года, но две другие страны Балтии спешить не хотели, намекая на 2026 год. В итоге достигнут компромисс.

Я возвращаю вам кольцо

Латвийские энергетики утверждают, что сеть стран Балтии фактически готова в любой момент выйти из контролируемого Россией кольца БРЭЛЛ и начать работу в изолированном режиме.

Власти также ожидают со стороны России провокаций. Например, она может сама отключить от БРЭЛЛ страны Балтии, что теоретически может вызвать в них перебои с электроэнергией. Однако латвийские энергетики уверяют, что ничего страшного в этом случае не будет. Генерирующих мощностей якобы достаточно, особенно в Латвии, где есть и гидроэлектростанции, и термоэлектроцентрали. Кроме того, у всей Балтии хорошие интерконнекторы с Финляндией, Швецией и Польшей.

Компенсация отключения

Чтобы выйти из кольца БРЭЛЛ, необходимо иметь достаточно соединений с остальной Европой и между собой. Работа в этом направлении ведется давно и продолжится в будущем.

Так, уже реализованы такие проекты, как Курземская дуга и третий латвийско–эстонский интерконнектор. Завершена реконструкция соединения Валмиера — Тарту и Валмиера — Тсиргулийна.

Отдельно реализуется проект синхронных компенсаторов в странах Балтии — в каждой будет по три компенсатора. В Латвии первый из них будет находиться в Гробине — и запустить его планируется в конце этого года, а следующие два — в Вентспилсе и Ликсне — будут закончены в течение 2025 года.

Помимо этого будут созданы системы накопительных электроэнергетических батарей. Этот проект обещают реализовать до конца 2025 года. Он обеспечит необходимую инфраструктуру для стабилизации сети и поддержания в ней необходимых балансирующих мощностей, когда Латвия синхронизируется с европейскими сетями.

Синхронизация рынка

После завершения синхронизации перед странами Балтии встанет другой вопрос — рыночный.

Сейчас есть три торговые зоны в Латвии, Литве, Эстонии, но они малы и не представляют интереса для участников рынка с Запада. Если их объединить, объемы торговли увеличатся, что должно привести к появлению большего числа игроков на рынке, что в итоге оказало бы положительное влияние на цены. Объединение торговых зон стран Балтии предположительно должно быть инициировано сетевыми операторами. К сожалению, пока никаких конкретных действий в этом направлении не предпринимается, но идея витает в воздухе.

Вырастут ли цены?

Приведет ли синхронизация электросетей стран Балтии с Западной Европой в феврале следующего года к росту стоимости электроэнергии для потребителей? Скорее всего да, но вряд ли на значительную величину.

В Литве соответствующие расчеты проведены. Цена на электроэнергию может увеличиться из–за потребности в мощностях для балансировки системы. Литва будет меньше нуждаться в балансирующих мощностях, потому что они есть внутри страны, а Латвии и Эстонии это обойдется дороже.

Синхронизация электросетей с Европой обойдется литовским потребителям в среднем в 50 центов в месяц (при среднем потреблении 140 кВт/ч), эстонским — в 60 центов, латвийским — примерно в один евро.

Гармонично отложили

Крупнейший из проектов усиления интеграции энергосетей стран Балтии с континентальной Европой является прокладка кабеля Harmony Link, который должен соединить Польшу и Литву. И с ним вышла загвоздка. Поскольку предложения подрядчиков превысили почти в 2,5 раза предусмотренный бюджет в 680 млн евро, сетевые операторы обеих стран прекратили тендеры.

В итоге через некоторое время было объявлено о планах заменить морской кабель сухопутным соединением, что дешевле. Сейчас говорят, что этот проект может быть реализован уже в 2028 году, причем большая часть кабеля будет проложена вдоль железнодорожного пути с колеей европейского типа Rail Baltica. Об этом договорились министры энергетики ЕС, стран Балтии и Польши.

Электрический мост

Тем временем Эстония вынашивает грандиозный план создать четвертое по счету эстонско–латвийское соединение электросетей. Речь идет о строительстве 330–киловольтной ЛЭП от города Пайде через город Лихула до полуострова Сырве на острове Сааремаа. Оттуда до Латвии по морю лишь 30 км по прямой.

В Эстонии считают, что новое соединение между Латвией и Эстонией через остров Сааремаа обеспечит наибольшую дополнительную мощность между двумя странами при наименьших затратах.

Маршрут эстонско–латвийского подводного кабеля будет выбран в ходе отдельного процесса планирования с получением разрешения на строительство. Операторы энергосистем Эстонии и Латвии Elering и Augstsprieguma t?kls уже подписали меморандум о взаимопонимании о создании нового межсистемного соединения. Предполагается, что мощность нового интерконнектора в рабочем варианте составит 1000 МВт, а завершение строительства намечено на 2030–е годы.

Данное соединение планируется как гибридное. То есть оно не только объединит электроэнергетические системы двух стран, но и позволит подключить мощности возобновляемой генерации.

Сеть любит троицу

Одновременно Эстония готовит третье соединение с Финляндией — новый кабель EstLink 3.

Строительство нового соединения потребует усиления существующей сети. Для этого в Таллинне будет построена новая высоковольтная подстанция, которая будет соединена новыми воздушными линиями с подстанциями 330 киловольт (кВ) в Арукюла и Кийза.

В настоящее время Эстония имеет два соединения с Финляндией — подводный кабель EstLink 1 мощностью 350 мегаватт (МВт), который начинается на подстанции Харку в Эстонии и прокладка которого была завершена в 2006 году, и кабель EstLink 2 мощностью 650 МВт, подключенный к сети электропередачи на подстанции Пюсси и проложенный в 2014 году.

Планируемая мощность соединения EstLink 3 с постоянным током составляет 700 МВт. Подключение планируется завершить в 2035 году.

Кризис вывел энергетику на свет

В 2022 году, в разгар энергетического кризиса, в странах Балтии как грибы после дождя начали появляться масштабные проекты по генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии. И сейчас некоторые из этих проектов доводят до реализации.

Так, в октябре 2024 года под Пярну в Эстонии открыт крупнейший в странах Балтии солнечный парк. Производственная мощность солнечного парка Кирикмяэ, построенного в сотрудничестве эстонской энергетической компании Evecon и инвестиционного фонда Mirova, составляет 77,5 МВт.

Почти на 110 гектарах установлены 117 600 солнечных панелей, которые могут покрыть ежегодные потребности в энергии 35 000 домохозяйств.

Чуть ранее был открыт крупнейший латвийский солнечный парк под Цесисом. Его мощность, правда, значительно меньше эстонского — 19,8 МВт. Он способен снабжать электричеством до 10 тыс. домохозяйств.

На территории этой солнечной электростанции площадью 23 гектара расположены более 33 500 солнечных панелей. В проект инвестировано 12 миллионов евро латвийского капитала.

Владельцем Цесисской СЭС стал латвийский инвестиционный фонд Merito Sustainable Energy Fund I, который в настоящее время является крупнейшим оператором солнечных электростанций в Латвии. Фонд совместно с девелопером проектов возобновляемой энергетики Saules Energy реализовал строительство уже семи СЭС в Зилупе, Бренгули, Инчукалнсе, Царникаве, Калкуне, Кокнесе и Цесисе общей мощностью 63 МВт.

Держи ВИЭ по ветру

В целом, как мы видим, солнечных проектов больше, чем ветряных. Вероятно, это связано с тем, что ветряные труднее согласовывать. Так, свою ногу в дверь латвийской энергетики в 2024 году вставили военные, объявившие, что будут регулировать установку турбин.

Министерство обороны разработало доклад, в котором предпринимателям и энергетическому сектору предложены решения по развитию ветропарков с указаниями, в каких местах Латвии их строительство соответствует интересам государственной обороны, а где не соответствует.

Военные указывают, что строительство новых ветряных турбин вблизи радаров Национальных вооруженных сил может оказать негативное влияние на наблюдение за воздушным и морским пространством.

Минобороны разделило Латвию на три зоны. В зеленой зоне строительство ветропарков допустимо, требуется только согласование Минобороны. В желтой зоне строительство ветропарков допустимо, но предпринимателю придется считаться с компенсирующими решениями — например, с приобретением новых радаров.

В красной зоне строительство ветропарков невозможно, так как они существенно помешали бы выполнению задач государственной обороны. Эта зона охватывает всю восточную границу Латвии и часть востока Видземе от Апе и Алуксне до Даугавпилса. Также в эту зону входят несколько районов на Курземском побережье, Видземском побережье и в других местах, например, на побережье в Риге, вблизи Лиелвардского полигона и строящегося полигона в Селии, вблизи Адажского полигона и в окрестностях Приекуле/Вайнеде.

Кто в ГЭС, кто по дрова

В Латвии доля возобновляемых источников энергии в конечном потреблении энергии является одной из самых высоких в Европейском союзе: в 2022 году она составила 43,3% (в среднем по ЕС — 23%). По мере увеличения общего потребления возобновляемых источников энергии Латвия приближается к цели Государственного энергетического и климатического плана на 2021–2030 годы — к 2025 году достичь доли энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, в размере 44,3% в валовом конечном потреблении энергии.

В 2023 году гидроэлектростанции, ветровые и солнечные произвели в общей сложности 4304 ГВтч электроэнергии, что на 44,3 % (1323 ГВтч) больше, чем в 2022 году.

Электроэнергия, произведенная на солнечных электростанциях, увеличилась в объеме в 4,8 раза (198 ГВтч), на ветровых электростанциях — на 42,5% (81 ГВтч), на гидроэлектростанциях — на 38% (1044 ГВтч) за счет увеличения притока воды.

Однако основным видом возобновляемых источников энергии в Латвии до сих пор является топливная древесина (дрова, древесные отходы, щепа, древесные брикеты, пеллетированная древесина).

При этом доля газа в энергетическом коктейле страны быстро уменьшается. За десятилетний период с 2014 по 2023 год общее потребление природного газа сократилось в Латвии на 38,5% (17,5 ПДж), а его доля в общем потреблении снизилась на 9,3 процентных пункта. В прошлом году общее потребление природного газа сократилось на 3,9%, а его доля составила 10,5%, что на 5% меньше, чем год назад. В свою очередь, доля ВИЭ выросла на 0,2%, достигнув 43,5% в 2023 году.

Производство тепловой энергии в Латвии все еще во многом зависит от природного газа. Однако его доля в секторе трансформации с каждым годом постепенно снижается: с 64,3% в 2014 году до 36,6% в 2022 году. В 2023 году она выросла — 39%.

Стали жечь больше газа

Год 2024–й еще не закончен, но прогнозы по нему энергетического сектора оптимистичны.

Количество произведенной электроэнергии за девять месяцев текущего года выросло в Латвии на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 4969,4 гигаватт–часа (ГВт/ч).

Однако на гидроэлектростанциях (ГЭС) за девять месяцев 2024 года произведено 2849,9 ГВт/ч электроэнергии, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Количество электроэнергии, произведенной с использованием природного газа, за девять месяцев этого года составило 1253,9 ГВт/ч, что на 38,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

На ветряных электростанциях за девять месяцев этого года произведено 180,5 ГВт/ч электроэнергии, что на 4,2% меньше, чем за девять месяцев 2023 года, а на солнечных электростанциях — 360,6 ГВт/ч, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С использованием биомассы за девять месяцев 2024 года произведено 204,4 ГВт/ч электроэнергии (–22%), а из биогаза — 120 ГВт/ч электроэнергии, что меньше на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потребление электроэнергии за девять месяцев этого года в Латвии составило 5121,7 ГВт/ч, что на 1,9% больше, чем за тот же период 2023 года.

Проекты пустились наперегонки

Новые более мощные проекты в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) предполагается реализовать в ближайшие годы.

Так, литовская Ignitis renewables, дочерняя компания Ignitis Group, объявила в этом году о том, что инвестирует 178 млн евро сразу в три солнечных парка в Латвии общей мощностью 239 мегаватт. Завершение строительства и начало коммерческой эксплуатации запланированы на 2025 год.

Один солнечный парк мощностью 94 МВт будет построен в волости Варме Кулдигского края и по 145 МВт в волостях Барбеле и Стелпе, в Бауском крае. Общей мощности этих СЭС будет достаточно для удовлетворения потребностей в электроэнергии около 100 тыс. домохозяйств в год.

Всего Ignitis Renewables планирует инвестировать в Латвии около 700 млн евро в течение нескольких лет. Большая часть инвестиций будет направлена в солнечные и ветряные проекты. В частности, 106 млн евро будет вложено в солнечный парк мощностью 174 МВт в Тумеской волости Тукумского самоуправления. Коммерческая эксплуатация должна начаться в 2026 году.

Кроме того, в 2024 году литовская компания Green Genius объявила о запуске строительствоа парка солнечных батарей в Латвии стоимостью более 100 млн евро. Строительство профинансируют немецкий инфраструктурный долговой фонд Berenberg и северогерманский банк Nord LB, которые предоставят кредит в 87 млн евро.

Проект электростанции мощностью 121 МВт в Екабпилсе займет площадь 151 га и станет крупнейшим солнечным парком, установленным на одном участке в Латвии. Он заработает в середине 2025 года и поможет сэкономить 121 тысячу тонн выбросов CO2 в год.

Тем временем латвийская энергетическая группа Latvenergo, управляющая поставщиком электроэнергии Elektrum Lietuva, объявила о том, что приобрела у эстонской Utilitas Wind проект разрабатываемого парка ветрогенераторов мощностью 124 МВт в Тельшяйском районе Литвы.

Ветряной парк, в строительство которого латвийская компания планирует инвестировать около 200 млн евро, будет состоять из 20 ветряных турбин мощностью 6,2 МВт каждая, а работу парк должен начать в первом квартале 2026 года. Электроэнергией, производимой парком, можно будет обеспечить более 125 тысяч домохозяйства.

Ранее Elektrum Lietuva объявила о строительстве ветряной электростанции мощностью 20 МВт в Паневежском районе и ветропарка мощностью до 15 МВт в Акменском районе. В них предполагается вложить 67 млн евро.

В настоящее время компания строит и другие солнечные и ветровые парки генерации электроэнергии мощностью более 300 МВт.