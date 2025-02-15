Экономику придавят тарифами: эксперты оценили влияние пошлин Трампа на Латвию

Президент США Дональд Трамп пообещал установить дополнительные ввозные пошлины на товары из ЕС. Как это повлияет на латвийскую экономику?

Назовите цифру!

Пока Трамп объявил о введении пошлин в отношении Канады (на 25%), Мексики (25%) и Китая (10%). Прозвучало также обещание сделать это и в отношении Евросоюза. Цифра, впрочем, озвучена еще не была.

Таможенные пошлины — это внутренний налог на ввозимые в страну товары, произведенные за рубежом. Теоретически повышение пошлин может привести к тому, что импортные товары станут дороже и люди буду реже их покупать, предпочитая им местную продукцию. Это может подхлестнуть производство в стране.

Однако повышение пошлин на импортируемые энергоносители может быть переложено на предприятия и потребителей. В таком случае могут вырасти цены на все продукты вне зависимости от их происхождения.

Выстрел в ногу

Из–за пошлин могут пострадать и отдельные американские производители. Так, автопроизводители из США уже подсчитали, что введение пошлин против Канады и Мексики обойдется им в 40 млрд долларов США в год.

Компании "Большой тройки" из Детройта находятся в числе наиболее уязвимых. Компания Stellantis производит 39% своих автомобилей для Северной Америки в Мексике и Канаде, General Motors — 36%, а Ford Motor — 18%. Подавляющее большинство этих автомобилей предназначено для рынка США.

Volkswagen производит около трех четвертей своего североамериканского автопарка в Мексике, включая некоторые из своих самых популярных и доступных моделей, таких как Jetta, Tiguan и Taos.

Кроме того, автомобили, собранные в США, содержат множество деталей из Мексики и Канады, которые также будут облагаться пошлиной. Мексика поставляет до 40% деталей для автомобилей, произведенных в США, а Канада — более 20%.

Все и сразу

Во время своего первого срока на посту президента Дональд Трамп вводил таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, а также и Евросоюза. Эти тарифы сохранились и при следующем президенте США Джо Байдене. В 2018 году Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, на что ЕС ответил введением пошлин на американские товары, такие как виски, мотоциклы Harley–Davidson и джинсы.

Новые тарифы Трампа в пять раз масштабнее тех, что он вводил во время своего первого срока. Они покрывают теперь 44% всего импорта в США. И вводятся не постепенно, а почти сразу.

В отношении Канады и Мексики, правда, введение пошлин отложено на один месяц.

Есть мнение

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— Объявленные пошлины направляют США и мир в сторону конфронтации, и агрессивная тарифная политика Трампа скорее всего затронет и ЕС. Евросоюз может избежать введения пошлин до 1 апреля, когда различные департаменты США представят Белому дому отчеты с выводами о том, против каких стран необходимо применить американские пошлины.

Сейчас ясно, что пошлины в руках Трампа являются инструментом для достижения различных целей, которые могут быть быстро применены. Насколько широким окажется этот тарифный конфликт, предсказать невозможно, но предыдущие оценки Международного валютного фонда указывают на то, что он может иметь достаточно существенные последствия для США и остального мира.

Хотя такой шаг был ожидаем, он создает повышенный риск снижения глобального роста и увеличения инфляционных рисков. Это касается и Латвии, которая в первую очередь ощутит это через сокращение объемов экспорта в США и косвенно через еще более медленный рост экономики ЕС. В середине года может потребоваться внести корректировки в экономические прогнозы.

Карлис Пургайлис, экономист:

— Внешнеторговый баланс Латвии с США традиционно является положительным, однако США не входят в десятку важнейших торговых партнеров Латвии. Это позволяет считать, что прямое влияние возможных импортных пошлин на экономику Латвии будет незначительным.

Если рассматривать основные экспортируемые категории товаров, США фигурируют в списке ключевых партнеров только в категориях электрического оборудования и его деталей, а также механизмов, механических устройств, бойлеров, котлов и их деталей. Компании, которые напрямую экспортируют товары в США, могут столкнуться со снижением спроса на этом рынке.

Более ощутимым будет косвенное влияние. Например, латвийские компании, экспортирующие товары в другие страны ЕС, где они используются для производства конечной продукции, продаваемой на американском рынке, также могут столкнуться с падением спроса. Однако эффект может быть как негативным, так и позитивным. Европейские производители, которые ранее закупали комплектующие у контрактных производителей, могут быть вынуждены искать новых, более дешевых партнеров, что создаст потенциальные возможности для латвийских производителей получать новые заказы.

На данный момент невозможно точно спрогнозировать развитие ситуации и ее влияние на экономику Латвии. Если Евросоюз примет ответные меры и введет тарифы на американские товары, конечные потребители должны быть готовы к росту их цен в Европе.

Петерис Страутиньш, экономист:

— После введенных Трампом и возможных будущих импортных пошлин предприниматели Северной Америки уже выражают обеспокоенность из–за неопределенности — будут ли меры действовать лишь несколько дней или станут постоянными, что затрудняет долгосрочное планирование. Само по себе повышение тарифов не стало неожиданностью, однако произошедшее вписывается в наиболее пессимистичный сценарий прогнозов. Это подтверждает и реакция финансовых рынков — значительные колебания наблюдаются почти во всем: на валютных рынках, в процентных ставках и фондовых индексах.

Влияние на мировую экономику будет разносторонним, но в целом неблагоприятным. Ясно, что даже в случае скорой отмены тарифов этот инцидент будет иметь долгосрочные последствия. Например, предприниматели будут учитывать повышенные риски экспорта в США, а значит, потребуют более высокой отдачи от своих инвестиций, стараясь взимать с покупателей в США более высокие цены.

Тарифы окажут влияние и за пределами Северной Америки, и некоторые его проявления могут быть особенно значимыми для Латвии. Например, если для канадских лесопильных предприятий станет невыгодно продавать продукцию в США, они будут стремиться экспортировать ее в Европу, усиливая конкуренцию для латвийских производителей. В США ожидается рост цен на эти и многие другие товары, тогда как в остальном мире, наоборот, вероятно их снижение.