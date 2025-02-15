Зарплата - до 6500 евро! Латвийская железная дорога объявила о неплохой вакансии

ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) объявило конкурс на должность директора по информационным технологиям (ИТ) и телекоммуникациям в Риге, говорится в сообщении на сайте LDz.

Вознаграждение составит от 5 500 до 6 500 евро до вычета налогов.

Заявки на вакансию принимаются до 28 февраля.

Кандидаты должны иметь высшее образование второго уровня в области ИТ или инженерии, опыт управления ИТ-структурами/процессами и персоналом не менее трех лет, опыт проектирования, разработки и поддержки ИТ- и телекоммуникационных решений в крупной организации не менее восьми лет, а также знания и сертификаты в соответствии со стандартами передовой практики.

В обязанности директора по ИТ и телекоммуникациям будет входить руководство, планирование и организация работы подразделения, разработка и реализация стратегии развития ИТ и телекоммуникаций в соответствии с потребностями бизнеса, обеспечение поддержки ИТ и телекоммуникационной инфраструктуры, организация проектов по совершенствованию и развитию.

Директор также должен будет обеспечивать внедрение новых и унифицированных информационных систем в компании, обеспечивать функциональное совершенствование существующих информационных систем и интеграцию данных с другими системами, участвовать в анализе бизнес-процессов и требований и предлагать соответствующие ИТ-решения и т. д.