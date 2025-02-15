Baltijas balss logotype

Зарплата - до 6500 евро! Латвийская железная дорога объявила о неплохой вакансии 2

Бизнес
Дата публикации: 15.02.2025
grani.lv
Зарплата - до 6500 евро! Латвийская железная дорога объявила о неплохой вакансии

ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) объявило конкурс на должность директора по информационным технологиям (ИТ) и телекоммуникациям в Риге, говорится в сообщении на сайте LDz.

Вознаграждение составит от 5 500 до 6 500 евро до вычета налогов.

Заявки на вакансию принимаются до 28 февраля.

Кандидаты должны иметь высшее образование второго уровня в области ИТ или инженерии, опыт управления ИТ-структурами/процессами и персоналом не менее трех лет, опыт проектирования, разработки и поддержки ИТ- и телекоммуникационных решений в крупной организации не менее восьми лет, а также знания и сертификаты в соответствии со стандартами передовой практики.

В обязанности директора по ИТ и телекоммуникациям будет входить руководство, планирование и организация работы подразделения, разработка и реализация стратегии развития ИТ и телекоммуникаций в соответствии с потребностями бизнеса, обеспечение поддержки ИТ и телекоммуникационной инфраструктуры, организация проектов по совершенствованию и развитию.

Директор также должен будет обеспечивать внедрение новых и унифицированных информационных систем в компании, обеспечивать функциональное совершенствование существующих информационных систем и интеграцию данных с другими системами, участвовать в анализе бизнес-процессов и требований и предлагать соответствующие ИТ-решения и т. д.

#железная дорога
1
14

Комментарии (2)

  • IO
    Iljuha Oblomiv
    16-го февраля

    А 6500😂😅😂😂😅😅ЭТО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПОЛУЧАЕТ... 😂😅😂

    2
    0
  • Д
    Дед
    15-го февраля

    А за 4500 такого человека не найти?

    17
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео