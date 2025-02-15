В Латвии могут отменить праздник 1 мая, сделав его рабочим днем

Фракциям Сейма предоставлено время для того, чтобы подумать, от каких официальных праздников они могли бы отказаться в пользу введения праздника 11 ноября — Дня Лачплесиса. Нацблок предлагает отказаться от 1 мая.

Расчеты показывают, что влияние государственного праздника различается в разных отраслях, но один государственный праздник означает примерно 10–15 миллионов евро упущенных налогов.

Латвийская торгово-промышленная палата призвала сохранить 11 ноября как день празднования, но не присваивать ему статус государственного праздника, поскольку предоставление праздника увеличивает административную и финансовую нагрузку на предпринимателей. У некоторых компаний могут возникнуть трудности с обеспечением непрерывности рабочего процесса. Рост издержек негативно скажется на конкурентоспособности предпринимателей.

Поэтому при обсуждении инициативного предложения граждан об установлении праздника в День Лачплесиса, 11 ноября, депутаты рассмотрят возможность отказа от другого праздника.

LSM.LV cообщает, что фракция NA обсудила этот вопрос и предлагает внести День Лачплесиса в список государственных праздников, отказавшись от праздника 1 мая, дня созыва Конституционного собрания, сообщил депутат Угис Митревич.

«Сколько из нас празднуют этот день как день свободы, именно как день созыва Учредительного собрания? Я бы сказал, что это уже следующий уровень наших знаний. Главные дни празднования — 4 мая, 11 ноября и 18 ноября», — отметил Митревич.

Поэтому NA предложит сохранить в календаре годовщину созыва Конституционной ассамблеи как день, подлежащий празднованию.

У других фракций пока нет конкретных планов, но тот факт, что необходимые подписи под инициативой граждан были собраны быстро, доказывает, что игнорировать этот вопрос нельзя, считает заместитель председателя комиссии Сейма по правам человека и общественным делам от Союза зеленых и крестьян Аугуст Бригманис.

«Нам еще нужно понять последствия того, как этот вопрос может быть решен. Потому что люди уже привыкли к тем дням, которые уже обозначены как праздничные. Они используются для отпусков или просто являются важными датами в жизни Латвийского государства. Поэтому это довольно сложное решение», — признал Бригманис.

Есть также мнения, что статус Дня Лачплесиса менять не следует.

Кроме того, депутаты также готовы рассмотреть идею не дополнять праздничные дни, приходящиеся на выходные, праздничным днем ​​после праздничного. На это также указывают организации работодателей и предпринимателей.

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам продолжит обсуждение вопросов праздников и государственных праздников в марте, когда фракции Сейма соберут свои мнения по этому вопросу.