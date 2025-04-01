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Почти месяц в Латвии будем работать по 4 дня в неделю! Экономисты бьют тревогу 5 5486

Наша Латвия
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Почти месяц в Латвии будем работать по 4 дня в неделю! Экономисты бьют тревогу
ФОТО: LETA

Апрель и май этого года станут необычными для всех работающих в Латвии. Начиная с Пасхальных праздников и до Дня восстановления независимости Латвии, четыре недели подряд будут с каким-то дополнительным праздничным выходным. Что думают о таком совпадении латвийские бизнесмены и экономисты?

Оценивая «длинные выходные» с точки зрения экономического роста Латвии, экономист «SEB banka» Дайнис Гашпуйтис видит больше негативных аспектов, передает TV3.

«Конечно, люди ходят в магазины и по выходным. Однако в основном это основано на потреблении», — отмечает он.

«Этот баланс дефицитен. Другими словами, очевидно, что мы не достигнем потенциального валового внутреннего продукта (ВВП). Благосостояние и ВВП в такие дни не производятся». По мнению Гашпутиса, работа в субботу путем переноса выходного дня, выпадающего на будний день, не может считаться работой, поскольку большинство сотрудников, скорее всего, работают лишь формально. Экономист также напоминает, что каждая экономика работает в своем собственном ритме, а соотношение рабочих и праздничных дней нарушает этот ритм, и это «обязательно будет ощущаться».

**Следует ли сократить количество государственных праздников? **

Гашпуйтис отмечает, что в Латвии необходимо обсудить количество государственных праздников — сократить их, а не увеличить. Возможно, Латвии даже понадобится провести общенациональный референдум по этому вопросу. По его мнению, в настоящее время жители щедро вознаграждены праздниками, в том числе длинными рождественскими и летним праздниками — такого нет больше нигде в мире, но при этом экономическая производительность в стране низкая.

«С этими праздниками, с социальными требованиями мы зашли гораздо дальше, чем экономика может оправдать и поддержать. Мы не настолько экономически развиты, нам еще нужно вкладываться в физический труд — и материально, и в знания, и в финансы, — чтобы поднять экономику на такой уровень, чтобы все это было оправдано. Конечный результат — наши зарплаты, которые сейчас не такие, как нам хотелось бы. Без работы нет процветания».

Гашпуйтис также видит негативные социальные последствия многочисленных праздников в Латвии. Он напоминает, что на дорогах Латвии случаются аварии, в водоемах тонут люди, особенно во время или после праздников.

Если обратиться к цифрам, которые приводит и Гашпуйтис, то в Латвии в среднем из 365 дней в году 245 являются рабочими, а 115 — выходными, а это почти половина от общего числа отработанных дней. В этом году общее количество государственных праздников, или «красных дат», составляет 14. В прошлом году валовой внутренний продукт достиг 40,21 млрд евро, а если его разделить на общее количество дней в году, то в среднем дневной ВВП в Латвии достигает примерно 110 млн евро.

«Это грубо говоря. Конечно, ВВП будет намного выше в будни, и в выходные мы тоже что-то потребляем. Не так, что все спят и ничего не происходит. Но экономика как таковая…Во многих учреждениях ничего не происходит, государственные институты не работают, институты делового сотрудничества не работают», — поясняет экономист.

«В течение месяцев и недель экономическая активность в Латвии не останавливается из-за государственных праздников, но она существенно затруднена и замедлена». Личное видение Гайшпутиса заключается в том, что страна должна достичь такого уровня условий труда, который позволит людям находить удовлетворение в своей работе. Если люди будут проводить всю рабочую неделю в нетерпеливом ожидании выходных, чтобы праздновать жизнь, то в Латвии мы не достигнем высокого уровня жизни.

«Конечно, есть семья, есть сохранение традиций государственности, это важно, но нам также нужно найти в этих пяти рабочих днях наполненность и смысл», — резюмирует экономист.

**Праздничная вечеринка за счет бизнесменов **

«Каждый праздник, каждый выходной день влечет за собой дополнительные расходы для предпринимателей», — говорит Янис Эндзиньш, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП), о предстоящих праздниках в апреле и мае, добавляя, что предприниматели чувствуют себя так, словно устраивают вечеринку, за которую им приходится платить из собственного кармана.

«Производственным предприятиям часто все равно, праздник это, выходной или рабочий день. Есть заказы, которые нужно выполнить, и клиентов мало интересует, празднуем мы что-то в Латвии или нет», — обрисовывает Эндзиньш ситуацию в праздничные дни на латвийских производствах. Он подчеркивает, что многие компании работают круглосуточно и без выходных. Однако убытки обусловлены латвийским законодательством — предприниматель должен оплачивать работу в праздничные и выходные дни, предоставляя 100%-ную премию, как того требует Закон о труде.

«Если бы наш уровень благосостояния был как в Швейцарии или Люксембурге, и на уровне других богатых европейских стран, то в какой-то момент мы могли бы работать меньше. Но если мы отстаем от среднего европейского уровня благосостояния, то нам приходится держать это благосостояние за руку. И кроме того, у нас уникальная ситуация, когда нам приходится платить вдвойне за работу в выходные и праздничные дни. Это не способствует нашему благосостоянию, а подрывает его», - указал Эндзиньш.

Латвийская торгово-промышленная палата предложила сократить установленную законом надбавку за работу в праздничные и выходные дни вдвое — до 50%. В настоящее время законопроект доступен для просмотра на Портале правовых актов.

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(5)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    2-го апреля

    А три выходных, оплачиваются!? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Рацуха, сделайте пиво бесплатным... И вообще ни кто работать, даже те 4 дня не будет... И о жизни, задумываться не станут!!!!😂😂😂😂😂😂

    1
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го апреля

    рабы должны пахать 24/7.

    скоро восстановим Советский праздничный календарь

    14
    3
  • OH
    Oleg Horkov
    1-го апреля

    Не надо ныть .Работники магазинов о выходных , во время праздников ,узнают только с ваших сообщений .

    20
    2
  • JB
    Janis Berzin
    1-го апреля

    "приходится платить вдвойне за работу в выходные и праздничные дни. Это не способствует нашему благосостоянию, а подрывает его" - нельзя подрывать благосостояние нанимателей-капиталистов. Поэтому следует отменить праздники и сверхурочные, дабы трудящиеся не уменьшали прибыли господ буржуев. Потом отменят отпускные, больничные и т.д. Бастовать здесь как в Западной Европе никто не будет.

    124
    6
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Janis Berzin
    2-го апреля

    Его давно уже и подорвали и разорвали.... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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