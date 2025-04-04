К вопросу русского православия в Эстонии подключат пиарщиков Meta

Министерство внутренних дел заключило договор с компанией по связям с общественностью Meta Advisory Group, которая будет заниматься коммуникацией в связи с законопроектом о внесении поправок в закон о церквях и приходах, создающими юридическую возможность для прекращения деятельности Эстонской христианской православной церкви (прежнее наименование - Эстонская православная церковь Московского патриархата / ЭПЦ МП) в Эстонии.

Согласно подписанному 1 апреля договору с Meta Advisory Group, компания по связям с общественностью с марта по сентябрь 2025 года будет оказывать стратегические и тактические коммуникационные услуги в связи с поправками в Закон о церквях и приходах.

Общая стоимость договора составляет 29 000 евро, при этом особо оговаривается, что размер оплаты является обязательным и окончательным.

Поскольку у Министерства внутренних дел также есть собственный коммуникационный отдел, ERR поинтересовался у главы этого отдела Каи Сепп, почему работа по связям с общественностью в связи с Законом о церквях передается на аутсорсинг.

Сепп ответила, что коммуникационный отдел министерства также будет заниматься этим вопросом, как он это делал до сих пор и будет делать и в дальнейшем.

"Мы работаем своими силами с начала полномасштабной войны в Украине, когда обострилась проблема сигналов патриарха [Русской православной церкви] Кирилла, агрессивно разжигающих и благословляющих войну, и их влияния на местную церковь, работающую под эгидой Московского патриархата", - сказала она.

По словам Сепп, поскольку поправки к закону о церквях подходят к решающей стадии, за принятием закона должна последовать масштабная работа по информированию. Кроме того, по ее словам, поправки к закону о церквях уже привели к проведению информационных операций со стороны России.

"Мы привлекли коммуникационное бюро, чтобы на ключевых этапах работы над законопроектом и в случае дополнительного давления в виде ложной информации со стороны Российской Федерации как в Эстонии, так и за рубежом, мы могли быстро привлечь дополнительные ресурсы для проведения дополнительной работы по информированию, - сказала Сепп. - Это означает, что увеличение объема работы не носит постоянного характера, и мы будем привлекать помощь временно по мере возникновения необходимости".

Сепп отметила, что это разумная и обычная практика в подобных ситуациях, к которой она прибегала и в своей предыдущей профессиональной деятельности в частном бизнесе.

Вопрос по-разному освещается в эстоноязычных и русскоязычных СМИ

Meta в своей заявке на заключение договора с МВД указала на то, что освещение в СМИ проекта поправок к рассматриваемому закону следует двум разным нарративам, которые сильно зависят от языка и аудитории медиаканала.

"Динамика освещения напрямую связана с публичными позициями различных сторон, но в последние месяцы снова наметилась тенденция к росту числа высказываний сторонников позиции ЭПЦ МП (новое наименование - Эстонская христианская православная церковь - ред.), что, вероятно, связано с началом парламентского процесса", - отметила компания по связям с общественностью.

Meta указала, что эстоноязычные СМИ в подавляющем большинстве положительно или нейтрально относятся к законопроекту, в то время как русскоязычные СМИ настроены гораздо более критично. Также ясно заметно разделение по спикерам: сторонники законопроекта чаще присутствуют в эстоноязычных СМИ, а противники - в русскоязычных.

По оценке Meta, в правительственной коммуникации акцент делается на вопросах безопасности, что эффективно при информировании эстоноязычного населения. Однако в СМИ доминируют комментарии политиков и чиновников, что создает впечатление сложности и политизированности вопроса. В русскоязычных СМИ преобладают мнения противников законопроекта, основанные на эмоциональных аргументах.

"В таком информационном поле укореняется мнение, что это дискриминационное законодательство, направленное конкретно против русских православных", - отметила Мета.

Для борьбы с ложной информацией компания предложила положить в основу три главных аспекта: четкий и последовательный нарратив, направленный на борьбу с ложной информацией, который фокусируется на правде и использует эмоциональные истории, с которым людям легко себя отождествлять; быстрое реагирование и кризисное управление с оперативным реагированием на распространение ложной информации; надежные спикеры и сети, в которые также входят журналисты.

Мета отдельно называет по именам конкретных журналистов из разных изданий, которые могли бы освещать данную ситуацию и предлагать контекст, а также экспертов и аналитиков, которые могли бы высказываться по данному вопросу и чьи мнения можно было бы в большем объеме распространять в русскоязычных СМИ.

Кая Сепп отметила, что действия и направления работы, изложенные в предложении Meta, в первую очередь отражают направление мыслей агентства, и, по понятным причинам, агентство не заключало никаких соглашений с потенциальными участниками и даже не обращалось к ним до начала сотрудничества с министерством.

"Они не смогли бы этого сделать, потому что в тот момент они не представляли клиента", - подчеркнула Сепп.

Она добавила, что ей важно знать, что в качестве канала рассматривается редакция того или иного издания, а не то, к каким конкретно журналистам планируют обратиться, чтобы предложить им темы. При этом в заявке Meta указывались имена журналистов.

Согласно законопроекту о внесении поправок в Закон о церквях и приходах, церкви, монастыри или религиозные общины, действующие в Эстонии, не могут руководствоваться или находиться в экономической или уставной зависимости от руководящих органов, духовных центров, религиозных лидеров или объединений, расположенных в других государствах, если они представляют угрозу безопасности, общественному или конституционному порядку Эстонии. Кроме того, не допускается наличие связей с лицами или учреждениями, призывающими к войне, террористическим преступлениям, насилию или поддерживающими военную агрессию.

Законопроект также уточняет, кто может быть священнослужителем в Эстонии. Согласно документу, священнослужителем не может быть человек, которому запрещено проживать или находиться на территории Эстонии. Дополнительно уточняются требования к уставам религиозных организаций. Церкви и приходы, которым необходимо привести свои уставы и принципы деятельности в соответствие с новым законом, получат для этого два месяца с момента вступления закона в силу.

К концу марта законопроект прошел два чтения в Рийгикогу. Окончательное обсуждение и третье чтение могут состояться уже 9 апреля.