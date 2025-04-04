Вспышка инфекции E.coli в Латвии. Продолжают поступать плохие новости

В отделении интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) лечатся уже пять детей с острой кишечной инфекцией E.coli, сообщили агентству ЛЕТА в больнице.

Днем ранее в отделении интенсивной терапии с острой кишечной инфекцией лечились четверо детей.

Всего с момента вспышки и до четверга в ДКУБ было госпитализировано 28 детей с подтвержденной инфекцией E.coli, продуцирующей шина-токсин. 12 детей были выписаны к 3 апреля и теперь лечатся амбулаторно.

В четверг в Детской больнице с подтвержденной кишечной инфекцией E.coli в отделении интенсивной терапии и инфекционном отделении проходили лечение 16 детей.

Эксперты Центра профилактики и контроля заболеваний продолжают эпидемиологическое расследование.