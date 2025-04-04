«Что это за лажа?» - вопрос перед визитом к врачу шокировал пациента

Мужчина по имени Гунтис публично рассказал о пережитом шока перед визитом к врачу.

«Сегодня я пошел к врачу, и в э-кабинке нужно было самостоятельно измерить свое артериальное давление, температуру, вес и т. д. и ответить на вопросы... [ваш пол, как было указано при рождении]...что это за лажа? Не знаю, каким был указан при рождении, но сейчас что-то стучит у меня между ног — правое об левое...» — пишет Гунтис в социальных сетях.

В комментариях люди выразили различные мнения.

«Теперь нельзя спрашивать о поле, поэтому такая альтернатива», - написал один из пользователей.

«Я не могу понять... еще одна апрельская шутка?», - выразил недоумение другой.

«Да, мир сходит с ума», - указал третий.