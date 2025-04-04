Известна причина авиакатастрофы у Адажи в мае прошлого года

Причиной авиакатастрофы, произошедшей 4 мая прошлого года на Таллиннском шоссе у Адажи, когда небольшой самолёт совершил аварийную посадку, стала нестабильная работа двигателя и вибрация. Об этом говорится в заключительном отчёте Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов (TNGIIB), пишет LETA.

Бюро пришло к выводу, что причиной вибрации двигателя и потери мощности стало ослабление шестигранных винтов крепления заземляющих проводов системы зажигания во время полёта, что, возможно, произошло из-за ошибки, допущенной при техническом обслуживании.

Среди факторов, способствовавших аварии, бюро также указало на ошибки, допущенные при техобслуживании воздушного судна, а также, возможно, недостаточное внимание к креплениям заземляющих проводов при предполётной проверке.

Результаты проверки показывают, что техническое обслуживание воздушного судна проводилось в соответствии с программой поддержания лётной годности и технического обслуживания, обслуживающей организацией с соответствующей сертификацией. У самолёта имелись действительные свидетельства о регистрации и поддержании лётной годности.

Также отмечается, что в ходе расследования не было обнаружено доказательств других технических проблем у самолёта, кроме отсутствия шестигранных винтов и стопорных шайб, обеспечивающих соединение заземляющих проводов с коллектором.

Установлено, что квалификация пилота, проверки лётных навыков и сроки их действия соответствовали требованиям действующих нормативных актов в области гражданской авиации. В выдохе пилота алкоголь не был обнаружен, подготовка самолёта к полёту проводилась в соответствии с контрольной картой. Конструкция воздушного судна была повреждена в результате столкновения с дорожными знаками при вынужденной посадке. Нарушений в программе техобслуживания и правилах эксплуатации самолёта выявлено не было.

В связи с выявленными причинами аварии, связанными с ошибками при техобслуживании, бюро направило рекомендации организации по поддержанию лётной годности OOO "YourCam". В частности, рекомендовано рассмотреть возможность маркировки электрических соединений во время техобслуживания, чтобы упростить выявление процессов ослабления соединений и предотвратить их самопроизвольное откручивание в процессе эксплуатации.

По мнению бюро, маркировка соединений помогла бы быстро и эффективно выявлять ослабленные или недостаточно закреплённые соединения, в том числе электрические провода, заземляющие соединения и другие критически важные крепления, предотвращая сбои в работе двигателя или его остановку, что особенно опасно для одномоторных самолётов.

Также бюро рекомендует эксплуатанту воздушного судна — школе пилотов "Eriva" — в рамках обучения пилотов уделять особое внимание фиксации электрических проводов, маркировке креплений и необходимости соответствующего освещения при предполётной подготовке.

Отмечается, что процедура подготовки к полёту, установленная производителем, предусматривает проверку того, что все части самолёта надёжно закреплены. Повышенное внимание к этому аспекту позволило бы снизить риск пропуска ослабленных соединений.

Расследование, проведённое Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов, не связано с установлением вины или ответственности какого-либо лица.

LETA ранее сообщала, что 4 мая прошлого года на Таллиннском шоссе у Адажи небольшой самолёт совершил аварийную посадку. Инцидент произошёл с воздушным судном "Tecnam P2008 JC", принадлежащим школе пилотов "Eriva".

Находясь на высоте около 500 метров, пилот заметил нестабильную работу двигателя и вибрацию, после чего принял решение искать подходящее место для посадки. Из-за того, что габариты самолёта превышали ширину проезжей части, во время посадки он задел середину дорожного знака левым крылом, после чего попал на встречную полосу и задел следующим крылом ещё один знак, повредив навигационный огонь на законцовке крыла.

На борту находились пилот и пассажирка, которые не пострадали. После остановки самолёта на обочине пилот сообщил о произошедшем.

Целью Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов является выполнение функций государственной администрации в сфере расследования происшествий в гражданской авиации, а также тяжёлых аварий и серьёзных инцидентов на железной дороге и на море.