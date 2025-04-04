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«Это абсолютно ненормально», — Валайнис о ситуации в Портовом фонде 2 2416

Бизнес
Дата публикации: 04.04.2025
BB.LV
«Это абсолютно ненормально», — Валайнис о ситуации в Портовом фонде

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), комментируя недавно озвученные Государственной счетной палатой выводы относительно Фонда развития портов, где средства были потрачены неэкономно, отметил, что он хорошо осведомлен об этой ситуации. «Я прекрасно знал, что такой фонд существует. Было очевидно, что там происходит», — сказал он в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 в пятницу, 4 апреля.

«Как министерство экономики, мы только что взялись за разработку Дорожной карты развития портов, потому что было трудно за этим наблюдать, показатели портов падают. И нет никакого видения того, что сделать, чтобы они выросли», — сказал министр экономики, добавив, что еще до заключения Государственного контрольно-ревизионного управления «мы видели», что порты не так активно участвуют в международных конференциях, как раньше.

Министерство экономики предложило передать фонд Латвийскому агентству инвестиций и развития (LIAA), чтобы инвестиции были осмысленными: «Цель этого фонда — помочь портам, портовым операторам и экспедиторам искать те национальные грузы, ездить на те международные выставки, куда ездят эстонцы и литовцы, но мы уже видим, что в последнее время не ездим».

Ситуация, как отмечает Валайнис, ухудшилась в 2019 году, незадолго до COVID-19. Во время пандемии не было возможности ездить на конференции. «Потом поняли, что можно легко направить эти деньги на зарплату и жить спокойно. Это же абсолютно ненормально!» - выражает возмущение Валайнис.

В качестве решения проблемы Министерство экономики разработало Карту развития портовых дорог. Она включает в себя 30 направлений и 80 конкретных видов деятельности, и за каждое из конкретных видов деятельности отвечает человек с именем и фамилией, подчеркивает Валайнис. План планируется реализовать в течение трех лет.

«Объем грузоперевозок – на 12 миллионов тонн переваленных грузов больше, если посмотреть на туризм, то количество обслуженных туристов за три года вырастет с 0,4 миллиона до одного миллиона. Этого можно добиться, сделав правильные инвестиции, структурировав политику. Чтобы министерства, портовое управление и предприниматели целенаправленно двигались к рынкам, делали это скоординированно», - говорит министр.

Последний вывод проверки Государственного контрольно-ревизионного управления в отношении Фонда развития портов заключается в том, что фонд служил интересам отдельных государственных служащих, а не развитию портов, а значительная часть средств фонда использовалась неэкономно, а в некоторых случаях и незаконно.

Большинство финансируемых фондом задач по сути дублируют функции и задачи Министерства транспорта, а средства фонда скорее шли на обеспечение дополнительного вознаграждения сотрудников министерства, расширение возможностей командировок и покрытие представительских расходов.

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#порты #валайнис
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Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    6-го апреля

    Вы серьёзно.... А транзит видимо сам исчез!!! 😅😅😅😅😅Не вы от него отказались.... Можно много обсуждать ваши непродуктивные действия....!!!!! Но-У ВАС ЖЕ ВСЕГДА ВИНОВЕН КТО-ТО😅😅😅😅....... ТО КОЛЛИЧЕСТВО ВЗЯТЫХ В ДОЛГ ДЕНЕГ, НАДО БЫЛО НЕ ПРОЕДАТЬ, А РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО!!!!!! НО ВАМ ТО ЭТО ЗАЧЕМ!! 😅😅😅😅😅😅😅😅 НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ.... ХОТЬ ОДИН ТРАНШ НЕ ПРИДЁТ И ЧТО ВЫ ДЕЛАТЬ ТО БУДИТЕ...!?!? ЭТО ЕЩЁ НЕ КОНЕЦ , НО КОНЕЦ ОТСЮДА УЖЕ ВИДЕН....

    3
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  • lg
    lo gos
    4-го апреля

    Да, всё это петушиное государство есть большая афера.

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