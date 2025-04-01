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Всенародные выборы президента Латвии: большинство жителей – за! 2 1057

Наша Латвия
Дата публикации: 01.04.2025
LETA
Всенародные выборы президента Латвии: большинство жителей – за!

Большинство трудоспособного населения Латвии хотело бы, чтобы президент избирался в ходе всенародных выборов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией "Kantar" по заказу TV3.

В опросе участвовали жители Латвии в возрасте от 18 до 65 лет, и 56% респондентов заявили, что более соответствующим интересам Латвии был бы всенародно избранный президент страны.

27% опрошенных заявили, что интересам Латвии в большей степени соответствует существующий порядок, когда президент избирается Сеймом, а 17% не дали конкретного ответа на этот вопрос.

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(2)
  • AB
    Anna Belova
    2-го апреля

    Перемены всегда нужны стране, особенно нашей. Посмотрим что из этого выйдет, но безразличных не должно быть

    1
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го апреля

    Может быть для начала избирательное право негражданам вернуть?

    21
    2

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