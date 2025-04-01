Всенародные выборы президента Латвии: большинство жителей – за!

Большинство трудоспособного населения Латвии хотело бы, чтобы президент избирался в ходе всенародных выборов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией "Kantar" по заказу TV3.

В опросе участвовали жители Латвии в возрасте от 18 до 65 лет, и 56% респондентов заявили, что более соответствующим интересам Латвии был бы всенародно избранный президент страны.

27% опрошенных заявили, что интересам Латвии в большей степени соответствует существующий порядок, когда президент избирается Сеймом, а 17% не дали конкретного ответа на этот вопрос.