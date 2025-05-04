Рискованная схема для пенсионных накоплений: латвийцам предлагают рыночную рулетку

Министерство благосостояния планирует предложить поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, которые позволят жителям за пять лет до пенсионного возраста прекратить участие во втором пенсионном уровне и присоединить накопленный капитал к первому уровню пенсий. Финансовые эксперты к этой идее отнеслись со скепсисом.

Снизить риск потери

Как считают чиновники, с приближением пенсионного возраста люди смогут выбрать, что делать со своим накопленным на втором пенсионном уровне капиталом, чтобы снизить риск его потери из–за колебаний финансового рынка.

Доходы в старости формирует пенсия по старости, состоящая из пенсионного капитала, накопленного на двух пенсионных уровнях — первом и втором. Фондируемая часть пенсии значима в размере пенсии по старости. Сейчас накопления второго пенсионного уровня вкладываются на финансовых рынках — и их стоимость может как расти, так и снижаться.

В Минблаге отмечают, что для людей предпенсионного возраста особенно важно, чтобы накопленный ими пенсионный капитал не сокращался и доходы при выходе на пенсию были как можно выше. В случае, если будут приняты эти поправки, жители смогут принять решение о переводе этих накоплений на первый пенсионный уровень, на котором обеспечивается, что капитал не будет сокращен и может только вырасти. Это будет добровольный выбор — человек сможет сам решать, когда это сделать, если до пенсии осталось не более пяти лет.

Уже пытались

Предложение будет внесено в бюджетно–финансовую (налоговую) комиссию Сейма, и о нем еще предстоит проголосовать в Сейме.

Аналогичные поправки о более гибком использовании капитала второго пенсионного уровня уже были переданы в 2022 году в парламентскую бюджетно–финансовую комиссию, однако политики тогда не были готовы поддержать их.

В Латвии создана трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из собранных в бюджет социальных взносов. Второй — уровень фондируемых пенсий — предусматривает, что часть социальных взносов работающих вкладывается в финансовый сектор. На третьем уровне работают частные пенсионные фонды, средства в которые можно внести добровольно.

Есть мнение

Анжелика Добровольска, председатель правления Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība:

— Предложение министерства означает, что человеку самому нужно будет выбрать момент, когда изъять накопление второго уровня и присоединить его к первому уровню. Практически это market timing, как профессионалы называют ловлю рыночного момента. Это редко удается даже профессиональным инвесторам. При посредственной финансовой грамотности в Латвии очень возможно, что многие сделают этот шаг именно в момент падения рынка — и потеряют еще больше денег.

Кроме того, присоединив накопление второго уровня к первому, будет утрачено одно из главных преимуществ второго уровня — возможность оставить этот капитал в наследство. Вместо этого он станет частью общего пенсионного бюджета, к которому у наследников не будет доступа.

Индексация пенсии первого уровня зависит от политических решений и возможностей бюджета, тогда как накопление второго уровня — это часть финансового рынка, который хотя и подвержен краткосрочным колебаниям, в долгосрочной перспективе дает лучшие возможности роста. Кроме того, в настоящее время государственный бюджет ожидают несколько лет с большими расходными позициями, и возлагать большие надежды на высокую индексацию наивно.

Это миф, что первый уровень пенсионной системы увеличивает пенсионный капитал. Надо помнить, что первый уровень — это обещание государства выплатить пенсию в будущем работающему человеку, когда этот человек завершит трудовую деятельность. Никто не знает, каким будет финансовое состояние государственного бюджета в то время, когда действительно наступит выход на пенсию. А вот второй пенсионный уровень действительно приумножает капитал.

Да, на финансовых рынках бывают времена прибыли и убытков, но история показывает, что рынки всегда восстанавливаются. Поэтому актуален лишь вопрос о том, как защитить пенсионного вкладчика в момент, когда на рынке наблюдается этот краткосрочный спад.

Янис Розенфельдс, руководитель инвестиционной управляющей компании SEB Investment Management:

— Желание министерства помочь жителям похвально, однако в данном случае предлагаемое лекарство может оказаться хуже самой болезни. При переходе на первый пенсионный уровень раньше времени упускается возможность получить дополнительную прибыль во время следующего роста на финансовых рынках. Также капитал второго пенсионного уровня подлежит наследованию, тогда как капитал первого уровня — нет, и соответственно если человек не доживет до пенсионного возраста, финансовую выгоду получает государство.

Более целесообразными были бы два других шага.

Во–первых, ввести возможность при выходе на пенсию отложить использование капитала второго пенсионного уровня или использовать этот капитал постепенно. Это существенно снизило бы риск не угадать с датой фиксации капитала второго уровня.

Во–вторых, продолжать повышение финансовой грамотности общества, уровня знаний о принципах работы пенсионной системы и о том, что ближе к пенсионному возрасту желательно снижать уровень риска пенсионных накоплений.

Артурс Розе, управляющий средствами инвестиционной компании Indexo:

— Лучшие результаты вложений второго пенсионного уровня достигаются за счет более длительного инвестиционного периода, а не попыток поймать правильный момент. Именно время, а не прогнозирование рынка является основой магии долгосрочных накоплений. Поэтому период накопления нужно продлевать, а не сокращать.

Предложенное Министерством благосостояния решение призывает жителей принять безвозвратное решение о присоединении накоплений второго уровня к первому уровню, надеясь, что выбран "правильный момент". Однако именно во времена падения рынка люди склонны действовать эмоционально, принимая невыгодные решения.

Кому–то может повезти, но кто–то неизбежно зафиксирует убытки в самый неблагоприятный момент.

Кроме того, присоединив накопление второго уровня к первому, человек полностью теряет возможность передать эти накопления по наследству.

С точки зрения государства такое решение удобно — накопления раньше попадают в государственный бюджет и могут быть использованы для других целей. Однако с точки зрения долгосрочного благополучия человека это и рискованно, и несправедливо.