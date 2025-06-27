Baltijas balss logotype

Глава Altum заработал приличную сумму в прошлом году

Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
Глава Altum заработал приличную сумму в прошлом году
ФОТО: LETA

Председатель правления Финансового института развития "Altum" (Altum) Рейнис Берзиньш в прошлом году заработал в общей сложности 192 719 евро, сказано в его декларации должностного лица, пишет LETA.

В частности, на посту председателя правления Altum он в 2024 году получил 125 471 евро, а ещё 6216 евро получил от Altum как доход от хозяйственной и коммерческой деятельности.

За работу председателем совета Рижского университета Страдиня Берзиньш в прошлом году заработал 40 700 евро, а за работу лектором в Высшей банковской школе – 2268 евро.

Также он был членом совета украинского фонда "Partial Credit Guarantee Fund in Agriculture", в этой должности он получил 473 772 гривны, или около 9810 евро. Кроме того, Берзиньш в прошлом году получил страховую компенсацию в размере 6969 евро, а также платёж от Эрика Воробьёва в размере 1275 евро как доход от хозяйственной деятельности. Проценты составили 11,34 евро.

На 31 декабря 2024 года на счету Берзиньша в SEB банке было 15 760 евро, а в украинском "Ukrgasbank" – 1 069 104 гривны, или около 22 136 евро.

Берзиньш совершил девять сделок, превышающих 20 месячных окладов, установленных Кабинетом министров. В их числе – продажа автомобиля "Nissan Qashqai" 2019 года за 7035 евро и покупка автомобиля "Volvo XC90" 2015 года за 29 490 евро.

Он также совершил одну сделку по продаже на сумму 13 500 евро и покупку на 190 653 евро, не уточнив, что именно приобрёл.

В прошлом году он взял три кредита на суммы 119 000, 91 000 и 35 000 евро. Общая сумма его долговых обязательств на конец 2024 года составила 245 000 евро.

Берзиньш также досрочно погасил основной долг по кредиту в размере 117 784 евро и сделал дарение на сумму 19 500 евро.

На конец 2024 года в собственности Берзиньша находилась одна квартира в Риге и два земельных участка – в Риге и в Гаркалне. Также в его пользовании была ещё одна квартира в Риге. В собственности у него были два автомобиля – "Volvo XC90" 2015 года и "Nissan X Trail" 2016 года.

"Altum" в прошлом году завершил с аудированной прибылью в размере 28,663 миллиона евро, что на 61,1% больше, чем в 2023 году.

40% акций Altum принадлежат Министерству финансов, по 30% – Министерству экономики и Министерству земледелия.

(1)
  • A
    Aleks
    27-го июня

    ,,Кому в Латвии жить хорошо,,Сиквел. И какой продукт с добавленной стоимостью произвела эта фирма?!Так ,небось,спроси его как дела-ответит,что все плохо,работаю днями -ночами на благо латвийского государства.Хоть тут они честны На благо народа ещё никто не сказал😂

    6
    1

Видео