Инфляция набирает обороты: что подорожало сильнее всего

В июне этого года потребительские цены в Латвии по сравнению с маем выросли на 0,1%, а в годовом выражении — по сравнению с июнем 2024 года — увеличились на 3,8%. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, пишет LETA.

Средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущим аналогичным периодом в июне увеличился на 2,7%.

В июне 2025 года по сравнению с маем наибольшее влияние на изменение общего уровня цен оказали товары и услуги, связанные с транспортом (+0,2 процентного пункта), отдыхом и культурой (+0,1 п.п.), а также услуги ресторанов и гостиниц (+0,1 п.п.). В то же время понижающее влияние оказали продукты питания и безалкогольные напитки (-0,1 п.п.), одежда и обувь (-0,1 п.п.) и товары и услуги, связанные с жильём (-0,1 п.п.).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц снизились на 0,5%. Наибольшее влияние на это оказало удешевление свежих овощей (-6,4%). Под влиянием акций подешевели хлеб (-2%), молочные продукты (-2,2%), масло (-3,3%), прохладительные напитки (-4,3%), сыр и творог (-0,6%), мороженое (-1,8%) и молоко (-0,9%). Свежие фрукты подешевели на 1,2%.

В то же время подорожали свинина (+2,1%) и мясо птицы (+1,4%). После окончания акций выросли цены на кондитерские изделия (+1,1%), шоколад (+1,9%), свежую и охлаждённую рыбу (+4,4%), фруктовые и овощные соки (+2,3%), кофе (+0,7%) и картофель (+3%).

Цены на одежду и обувь снизились за месяц на 1%. Обувь подешевела на 3,5%, одежда — на 0,3%.

В группе товаров и услуг, связанных с жильём, средний уровень цен снизился на 0,3%. Сильнее всего подешевела электроэнергия (-1,3%). Также снизились цены на тепловую энергию (-0,7%) и твёрдое топливо (-1,4%). В то же время подорожали услуги по ремонту и содержанию жилья (+2,7%) и арендная плата (+1,7%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, подорожали на 1,9% в основном из-за роста цен на топливо: дизель подорожал на 2,8%, бензин — на 2,5%, тогда как автогаз подешевел на 0,3%. Также выросли цены на авиаперевозки и автобусные перевозки.

Цены на товары и услуги в сфере отдыха и культуры выросли на 1%, особенно подорожали комплексные туристические пакеты. Цены на художественную литературу выросли на 3,4%. Под влиянием акций подешевел корм для домашних животных.

Услуги ресторанов и гостиниц подорожали на 1,5%. Особенно выросли цены на гостиничные услуги (+6,6%), а также на услуги ресторанов и кафе (+0,6%), фастфуда (+1,6%) и столовых (+0,8%).

Среди других групп товаров и услуг наибольший рост цен за месяц наблюдался в сфере телекоммуникаций, стоматологических услуг, тогда как снизились цены на вино, крепкий алкоголь, мобильные телефоны и мебель для дома.

Основное влияние на изменение потребительских цен в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+1,7 п.п.), товары и услуги, связанные с жильём (+0,6 п.п.), алкоголь и табак (+0,5 п.п.), отдых и культура (+0,3 п.п.), здравоохранение (+0,3 п.п.), а также транспорт (-0,2 п.п.).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 6,3%. Наибольшее влияние оказал рост цен на кофе (+32,1%), шоколад (+32,3%), мясо птицы (+19%), яйца (+20,4%), молочные продукты (+9,3%) и масло (+21%). Также подорожали свежие фрукты (+7%), кондитерские изделия (+5,5%), сыр и творог (+4,6%), копчёное и вяленое мясо (+2,3%), растительное масло (+14%), молоко (+4,4%), говядина (+22%), йогурт (+6,8%), фруктовые и овощные соки (+8,1%) и мороженое (+8,2%).

В то же время подешевели картофель (-15%), свежие овощи (-4,8%), сахар (-19,9%), мука и зерновые (-3,1%), а также свежая или охлаждённая рыба (-5,2%).

Цены на алкоголь и табачные изделия за год выросли на 6,5%. Табачные изделия подорожали в среднем на 10,6%, алкоголь — на 4,4% за счёт подорожания крепкого алкоголя, пива и вина.

Цены на товары и услуги, связанные с жильём, увеличились за год на 3,3%. Самый значительный рост наблюдался у электроэнергии (+6,8%), услуг по управлению жильём (+8%), природного газа (+10,9%), услуг по ремонту и содержанию жилья (+11,6%), вывозу мусора (+11%), аренде жилья (+5,8%), канализации (+3,3%) и водоснабжению (+2,2%). Подешевели тепловая энергия (-3,7%) и твёрдое топливо (-2,3%).

В сфере здравоохранения цены выросли на 3,9%. Подорожали услуги специалистов, стоматологические услуги, а также услуги лабораторий и рентгенологических центров.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, снизились за год на 1,3% из-за удешевления топлива на 3,7%: дизель — на 5,4%, бензин — на 6,1%, при этом автогаз подорожал на 27,8%. Также подешевели подержанные автомобили и запчасти, но выросли цены на обслуживание и ремонт, шины и пассажирские перевозки по железной дороге.

В сфере отдыха и культуры цены выросли на 4,6%. Подорожали подписка на телевидение, спортивные и развлекательные услуги, газеты и журналы, туристические пакеты, цветы и посещение музеев. Подешевел корм для домашних животных.

Услуги ресторанов и гостиниц подорожали на 4,7%. Цены выросли на услуги питания, включая рестораны и кафе (+3,7%), столовые (+6,3%) и фастфуд (+4,9%). Услуги гостиниц подорожали на 6,7%.

В группе различных товаров и услуг цены выросли на 4% за счёт удорожания товаров личной гигиены, косметики, платы за проживание в домах престарелых, услуг парикмахеров и салонов красоты, платы за оформление документов и услуг по уходу за детьми. Снизились цены на автострахование.

Среди прочих групп наиболее значительно за год подорожали телекоммуникационные услуги, одежда, дошкольное образование и средства для уборки дома. Подешевели мобильные телефоны.