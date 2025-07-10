Baltijas balss logotype

За пять месяцев Латвия экспортировала в Россию и Беларусь почти на полмиллиарда евро 3 4845

Бизнес
Дата публикации: 10.07.2025
LETA
За пять месяцев Латвия экспортировала в Россию и Беларусь почти на полмиллиарда евро

Общая стоимость импортированных из России и Беларуси товаров в Латвию за первые пять месяцев этого года сократилась в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, или на 184,601 млн евро, и составила 110,662 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За первые пять месяцев 2025 года Латвия экспортировала в Россию и Беларусь товаров на общую сумму 433,695 миллиона евро, что на 18,1% или 96,135 миллиона евро меньше, чем за первые пять месяцев 2024 года.

За первые пять месяцев этого года Латвия импортировала из России товаров на 71,404 млн евро, что в 3,1 раза или на 147,523 млн евро меньше, чем за первые пять месяцев 2024 года, а из Беларуси - на 39,258 млн евро, что на 48,6% или на 37,078 млн евро меньше, чем за первые пять месяцев 2024 года.

Латвия за первые пять месяцев текущего года экспортировала в Россию товаров на общую сумму 382,297 млн евро, что на 17,3% или 79,778 млн евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а экспорт в Беларусь составил 51,398 млн евро, снизившись на 24,1% или 16,356 млн евро.

Данные также показывают, что за первые пять месяцев 2025 года импорт из России и Беларуси составил 1,2% (3,4% в соответствующем периоде 2024 года) от общего объема импорта Латвии, а экспорт в Россию и Беларусь - 5,2% (6,7%) от общего объема экспорта Латвии.

#белоруссия #латвия-россия #экспорт
(3)
  • A
    Aleks
    10-го июля

    Война войной ,а шабат и гешефт-это святое. Латвийские и российские чиновники и олигархи только богатеют,контролируя бизнес с ,,вражескими,,странами,которые вражеские только у Соловьева 😂 Работа у него такая,,,Я -русский.С нами бог,,, Это ж как надо переобуваться в зависимости от конъюнктуры и сподвижки русских воевать.А только недавно был богоизбранным. Какое перевоплощение ... Таких и тут много...Переобувшихся,но ждущих израильское гражданство😀

    11
    11
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Aleks
    12-го июля

    Очередная муть. Словоблуд "Alex"- -ШАБАТ-))))))))))) ТЫ СЕРЬЁЗНО!!! латвия по умолчанию, ничего не экспортирует.. По своему обыкновению, как и с вопросом о "ввп"- долговые деньги занося в прибыль, для общей красивой картинки))))))))))) и обывателям на утеху.... Так и в этом случае... латвия, как почтальон!!!!! Не более того....!!!! Транзитнули, а визжат, что это их..... В латвии по умолчанию, ничего уже нет... Она нищая)))))) и так для инфы... Раил Балтик, на российские бабосы строят... И на поклон они гоняли в Россию, в тихую......

    25
    6
  • Е
    Ехидный
    10-го июля

    иойна войной , а обед по рассписанию !!!

    22
    2
Читать все комментарии

