За пять месяцев Латвия экспортировала в Россию и Беларусь почти на полмиллиарда евро

Общая стоимость импортированных из России и Беларуси товаров в Латвию за первые пять месяцев этого года сократилась в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, или на 184,601 млн евро, и составила 110,662 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За первые пять месяцев 2025 года Латвия экспортировала в Россию и Беларусь товаров на общую сумму 433,695 миллиона евро, что на 18,1% или 96,135 миллиона евро меньше, чем за первые пять месяцев 2024 года.

За первые пять месяцев этого года Латвия импортировала из России товаров на 71,404 млн евро, что в 3,1 раза или на 147,523 млн евро меньше, чем за первые пять месяцев 2024 года, а из Беларуси - на 39,258 млн евро, что на 48,6% или на 37,078 млн евро меньше, чем за первые пять месяцев 2024 года.

Латвия за первые пять месяцев текущего года экспортировала в Россию товаров на общую сумму 382,297 млн евро, что на 17,3% или 79,778 млн евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а экспорт в Беларусь составил 51,398 млн евро, снизившись на 24,1% или 16,356 млн евро.

Данные также показывают, что за первые пять месяцев 2025 года импорт из России и Беларуси составил 1,2% (3,4% в соответствующем периоде 2024 года) от общего объема импорта Латвии, а экспорт в Россию и Беларусь - 5,2% (6,7%) от общего объема экспорта Латвии.