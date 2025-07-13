Почему в Эстонии Rail Baltica строят вдвое дешевле и быстрее, чем в Латвии?

В Эстонии каждый километр железной дороги Rail Baltica обходится существенно дешевле, чем в Латвии и даже в среднем по Европе. К тому же стройка там идёт быстрее. Почему?

В апреле 2024 года Эстония кардинально изменила подход к реализации масштабных инфраструктурных проектов и перешла на современную финскую модель управления. LA.LV публикует разъяснение советника министра транспорта по экономике и бизнесу, директора завода бетонных полов Primekss Яниса Ошлейса.

Латвия отстаёт, используя устаревшую модель

Пока Эстония перешла на продвинутую модель альянсов (Integrated Project Delivery), Латвия продолжает использовать классическую схему Design-Bid-Build (проектирование — тендер — строительство). По словам Ошлейса, эта традиционная модель уже устарела и неэффективна.

Главное отличие — в подходе и мотивации участников

По классической схеме проектировщик, строитель и заказчик работают по отдельности, с разными контрактами и интересами. Проект разрабатывается сначала, затем проводится тендер, где побеждает самый дешёвый подрядчик. В итоге:

Подрядчик не может изменить проект, даже если в нём есть ошибки.

Чтобы не уйти в убыток, строитель заведомо завышает цену, закладывая «страховку» на возможные проблемы.

Любые изменения в проекте — источник дополнительного заработка для подрядчика, а не стимул решать проблемы заранее.

В альянсовой модели заказчик, проектировщик и строитель с самого начала работают вместе как одна команда. У них общий бюджет, общие цели и общая ответственность:

Если удаётся сэкономить — все получают бонус.

Если проект выходит дороже — все несут убытки.

Изменения в проекте обсуждаются заранее, а не превращаются в дорогие «дополнительные работы».

Результаты говорят сами за себя:

В Эстонии строительство одного километра обходится в 5–7 млн евро.

В Латвии — 10–15 млн евро за километр.

Как работает альянс на практике

В Финляндии альянсовый подход стал основным для крупных стройпроектов: построены все современные трамвайные линии, новый терминал аэропорта Хельсинки-Вантаа, больницы и десятки других объектов — вовремя и в рамках бюджета.

Эстония переняла эту практику вместе с финским консультантом Vision. Контракты заключаются по принципу «Best for the Project» — «лучшее для проекта». В одном контракте объединяются десятки километров — это даёт экономию за счёт масштаба. Все участники работают совместно над оптимизацией решений.

Преимущества альянса:

Цена определяется не как просто сумма тендера, а как обоснованный целевой бюджет, основанный на опыте, данных, цифровом моделировании и рыночной логике.

Подрядчики зарабатывают не на усложнении проекта, а на его упрощении — например, заменяя мост на насыпь или оптимизируя порядок работ.

Нет мотивации «замалчивать» проблемы — наоборот, есть стимул предотвращать их заранее.

Почему Латвия тоже может строить дешевле

Ошлейс уверен: у Латвии такие же геологические условия, те же строительные компании, что и в Эстонии. Значит, нет причин, по которым стоимость Rail Baltica в Латвии должна быть выше. Нужно просто перенять проверенную эстонскую модель.

«Всё, что нужно — использовать уже готовый опыт Эстонии и их идеи по удешевлению проекта», — подчёркивает Ошлейс.

Финансовый масштаб вопроса

Согласно последним данным RB Rail, первая очередь Rail Baltica обойдётся в 14,3 млрд евро, из которых 5,5 млрд придутся на Латвию. Однако только за счёт оптимизации решений можно сэкономить до 500 млн евро. Общая стоимость проекта в странах Балтии может достичь почти 24 млрд евро (в 2017 году предполагалось всего 5,8 млрд).

Что такое Rail Baltica

Проект Rail Baltica предусматривает строительство новой железнодорожной линии европейского стандарта (ширина колеи 1435 мм) от Таллина до границы Литвы и Польши. Протяжённость — 870 км, максимальная скорость — 240 км/ч. Цель — соединить Балтию с остальной Европой.