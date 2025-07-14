В Евросоюзе заявили о разрушении торговли с США

Торговля США и Европейского союза будет разрушена из-за 30-процентных пошлин, которые с 1 августа пообещал ввести Вашингтон. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

По его словам, такой уровень пошлин фактически заблокирует торговлю ЕС и Соединенных Штатов, так как она станет практически невозможной. Еврокомиссар добавил, что в Брюсселе были разочарованы письмом главы Белого дома Дональда Трампа, в котором он предупредил о введении тарифов. Тем не менее Европейский союз намерен вести переговоры до начала последнего месяца лета.