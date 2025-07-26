«Труп закопаем, где обычно»: за что банки блокируют счета жителей Латвии

Латвийские банки ежедневно задерживают несколько сотен платежей – для дополнительной проверки в соответствии с требованиями нормативных актов.

Представители одного из местных банков напоминают, что цель платежа, указанная не полностью или «в шутку», может стать причиной блокировки или задержки перевода до проведения дополнительной проверки.

Важнее, чем может показаться

Цель платежа используется как для его идентификации, так и для надзора, чтобы убедиться, что через банк не совершаются незаконные действия. Обязанность банков в Латвии и по всему миру – тщательно следить за осуществляемыми денежными переводами, обращая внимание на получателя, частоту и сумму платежей, а также на указанную цель платежа.

Согласно принципу «Знай своего клиента», в случаях, когда указанная в цели платежа информация, например, полностью или частично совпадает с информацией, включенной в международные или национальные списки санкций, банк обязан запросить у клиента дополнительные сведения, например, об истинной цели сделки или источнике происхождения денежных средств, участвующих в сделке.

«Нередко денежные переводы задерживаются из-за того, что в платежном поручении указана неточная цель платежа, например, сокращения имен, аббревиатуры, жаргонные слова, совпадающие с именами лиц, включенных в списки международных санкций. В цели платежа не стоит указывать ложную информацию, так как платежные поручения с указанными в них данными могут потребоваться, например, для подачи в Службу государственных доходов.

Кроме того, платежные поручения могут служить доказательствами, например, в расследованиях правоохранительных органов или в спорах с участниками сделки. Даже если цель платежа указана в шутку, банк может быть обязан остановить такой платеж и начать дополнительную проверку», – рассказывает Байба Тетиня, руководитель обслуживания клиентов банка в Латвии.

Что не стоит указывать в цели платежного поручения?

Вот несколько советов для клиентов латвийских банков: используйте точные и понятные формулировки, такие как «Счет № 54», «Плата за консультацию», «Возврат займа», «На повседневные расходы» и т. д.

Также важно избегать непонятных сокращений, жаргонных слов или случайных комбинаций букв и цифр. Важно помнить, что цель платежа видят не только отправитель и получатель, но и банки, поэтому не стоит превращать ее в личную переписку.

На практике часто фиксируются случаи, когда платежные поручения содержат шутливые формулировки, например, «За почку», «Это не взятка», «Труп закопаем, где обычно» или «Точно не за незаконные дела».

В банке настоятельно рекомендуют воздерживаться от такого содержания. Хотя это и задумано с юмором, такая информация может вызвать подозрения в возможных нарушениях и привлечь ненужное внимание к платежу.

Что делать, если ваш платеж задержан?

Если платеж задержан и банк запрашивает дополнительную информацию, это не всегда означает, что есть повод для беспокойства. Проводится проверка сути сделки, чтобы убедиться в ее соответствии требованиям нормативных актов.

Во время проверки банк может решить, что необходима дополнительная информация, и чем быстрее клиент предоставит запрашиваемую информацию, тем быстрее банк сможет возобновить обработку платежа.