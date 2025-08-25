Baltijas balss logotype
Танец маленьких предприятий: латвийские стартапы никого не догонят, зато согреются 3 864

Бизнес
Дата публикации: 25.08.2025
BB.LV
Танец маленьких предприятий: латвийские стартапы никого не догонят, зато согреются
ФОТО: dreamstime

Министерство экономики отчиталось за осуществление Закона о поддержке деятельности новых предприятий, или стартапов.

Концепция с длинным названием "О начале предпринимательской деятельности и экосистеме малой предпринимательской деятельности и необходимых в дальнейшем поддерживающих стимулах" появилась в столь далеком уже 2016 году. Так что опыт у ведомства Викторса Валайниса (Союз зеленых и крестьян) накоплен немалый…

Инновации и инвестиции

По мнению Минэкономики, стартап прежде всего должен "способствовать использованию исследований, а также инновационных идей, продуктов или процессов в хозяйственной деятельности", т. е. заниматься коммерциализацией продуктов науки. Соответственный же закон предусматривал ряд бонусов для подобных фирм:

  • Поддерживающая минимальная оплата для каждого трудоустроенного

  • Поддержка привлечения высококвалифицированной рабсилы

  • Создание надежной сети инвесторов "капитала возможностей" (венчурного).

Что же касается абсолютных показателей, то здесь даже в масштабах нашей небольшой республики изначально предполагались крохи — 20 предприятий в год, или 120 высококвалифицированных работников. Каким образом подобными темпами предполагалось добиться идеала "Латвия есть выбор стартапов номер один в Балтийских государствах", неясно.

Что сделано за 8 лет

Ответственным институтом в рамках осуществления планов Минэкономики сделали подчиненное ему Латвийское агентство инвестиций и развития, коему с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2024 г. направили 235 заявок, в т. ч. 23 заявки на включение инвестора рискового капитала. В целом же утвердили 168 заявок на общую поддержку в 10 336 919 евро 48 центов.

Наибольшей поддержкой было охвачено налогообложение стартапов — льготной фискальной программой охватили 125 предприятий из 168 заявившихся на сумму 7 178 453,19 евро, а по привлечению работников удовлетворили 43 из 67 запросов на 3 158 466,29 евро.

Звание "уникальных стартапов" получили в этот период 26 предприятий, т. е. три с небольшим в год. Стоит отметить, что наши инноваторы все же раскачались: если с 2017–го по 2021 год было подано 78 проектов по привлечению персонала с высокой добавленной стоимостью, то с 2022–го по 2024–й — уже 116 проектов. Правда, аппетиты у стартапов поубавились. В первый период была запрошена сумма в 1 542 138,30 евро, а во второй — 1 616 327 евро. По подсчетам Министерства экономики, общая активность возросла на 48%!

Касательно фиксированной налоговой поддержки, до 2021 г. включительно стартапы Латвии получили по 35 заявкам — 1 690 824 евро, тогда как в 2022–24 гг. по 90 заявкам им было выдано 5 487 628 евро. "Это означает, — констатирует ведомство В. Валайниса, — что число заявок по этому виду поддержки увеличилось на 157%, а объем присвоенной поддержки возрос на 225%".

Однако что касается роста числа высококвалифицированных сотрудников — "ранее указанный в концепции результат не исполнен". Хотя и "в последние годы оказал вклад в развитие новых предприятий". Удалось нанять всего 194 человека за 8 лет! Причем имелись даже "нулевые" года — так, в 2020–м ни один вновь принятый сотрудник стартапов не обрел господдержки, с другой стороны, 2024 год оказался весьма активным, целых 34 человека. По всей Латвии…

Кроме того, по линии стартапов "возможно заявиться и получить скидку подоходного налога с населения за тех работников, которые не квалифицируются как высококвалифицированные… но их деятельность также необходима для продвижения продукта или услуги на рынок". "Таковыми были бы, к примеру, специалист по маркетингу, специалист продажи продуктов и другие. Тем самым предприятие, которое в результате льгот не платило бы налоги, могло бы вкладывать в дальнейшее развитие продукта".

Айтишники в первых рядах

В процентном соотношении несомненными лидерами стартапов являются, по отраслям:

  • компьютерное программирование
  • иные информационные технологии и компьютерные услуги
  • обработка данных, поддержка и связанная с этим деятельность
  • работа интернет–порталов.

Следом с большим отрывом у нас идут:

  • проведение прочих исследований и экспериментальных разработок в естественных науках и инженерных науках (5%)
  • выпуск облучающих, электромедицинских и электротерапевтических устройств (2,6%)
  • выпуск машин сельского и лесного хозяйства (2%)
  • выпуск оборудования связи (2%)
  • выпуск электрической бытовой аппаратуры (2%)
  • выпуск летательных, космических аппаратов и их оборудования (2%)
  • производство прочих неклассифицированных продуктов питания (1%)
  • производство электроприборов для механических транспортных средств (1%).

В целом, если разобраться, номенклатура довольно сходная с той нишей, которую занимала Латвийская ССР в народнохозяйственном комплексе Советского Союза. А стартапы можно сравнить со всевозможными опытными конструкторскими бюро, которые, как грибы после дождя, росли по всей стране, в особенности, во второй половине 1980–х годов — в рамках доктрины Ускорения… Сейчас же получены отчеты об исполнении и завершении 105 заявленных проектов, 39 стартапов реализуют сразу несколько и отчитались только за первый, 6 — выполнили проекты, но пока не отчитались. Еще 4 стартапа признались, что вообще не использовали щедрот страны, а 3 — самоликвидировались.

Между тем чем в действительности заняты латвийские стартапы, даже Минэкономики доподлинно не знает: "Принимая во внимание то, что большая часть новых предприятий не публикует информацию о дальнейшей реализации своих проектов… детализированной информации о них в данном информационном сообщении представить невозможно".

Потенциальный центр

Тем не менее, по данным международного индекса StartupBlink, Латвия в 2024 году помещена на 47–е место среди 150 государств мира. "У латвийской экосистемы новых предприятий есть потенциал стать технологическим центром с доступом к рынку Европы и относительно низкими жизненными затратами". Иностранные эксперты позитивно оценили такие латвийские ноу–хау, как инновационные ваучеры, дружественное новым предприятиям регулирование, визы для стартаперов.

Но все же есть куда расти: вот в соседней Эстонии введена "э–резиденция" — то есть предприятия регистрируются в стране, но физически могут туда не переезжать. Это ж как можно подняться, к примеру, "новым эстонцам" из индийского штата Гуджарат.

Со своей стороны, Литва обеспечивает возможность приоритетного финансирования стартапов за счет криптовалюты и льготного пребывания в Вильнюсском технопарке. Столица Латвии, увы, подобной площадки не имеет и не планирует.

#стартап
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(3)
  • Д
    Дед
    26-го августа

    Все эти поддержки- отмыв бабок. Сами чинуши или их родственники открывают, получают бабки, а потом это все закрывается и отмываются деньги.

    1
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го августа

    Прошло 8 лет - потрачена куча бабла, а где реальные результаты работы этих предприятий? Где конкретная польза для Латвии, кроме написания никому не нужных БАМАГ и непонятно на что потраченных государственных денег, которые могли бы пойти ну сами знаете куда, что в свою очередь означает, что у нищих инвалидов и пенсионеров Латвии могли быть сохранены хоть какие-нибудь пособия.

    16
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    25-го августа

    Да какая им разница: деньги "освоены", победные реляции зачитаны. А дальше хоть трава не расти, хоть солнце не всходи - этим "государственным деятелям" нас рать! Не-е-е, пора в Латвии вводить сталинскую статью УК о вредительстве...

    10
    1
